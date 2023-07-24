優先股轉換方案遭法院下令暫停 AMC股價大漲

網紅股 AMC Entertainment Holdings (AMC-US) 股價在周一 (24 日) 盤前交易飆升。之前一名法官阻止這家連鎖影院的股票轉換方案；該方案可能會稀釋投資人對該公司的持股。

被高度放空的 AMC 普通股在周一美股開盤前所有股票中交易量最大，飆升 59% 至 6.99 美元。優先股「APE」下跌 2.8% 至 1.75 美元。

分析公司 Ortex 估計，AMC 約 28% 的自由流通股被放空。

該股在以散戶為中心的社交媒體 stocktwits.com 上被熱烈討論，顯示散戶交易者的興趣。

德拉瓦州法院法官周五 (21 日) 表示，她無法批准一項可能為現有股東提供價值 1.29 億美元額外股份的交易，因為該交易還將解決未在訴訟中代表的優先股股東的潛在索賠。

AMC 股東於 2 月起訴該公司，指控該公司制訂一項將優先股轉換為普通股的方案，以規避反對發行新股的普通股股東的意願。

該公司 CEO 阿倫 (Adam Aron) 周日 (23 日) 表示，該公司提交了一份修訂後的股票轉換方案請願書，以解決德拉瓦州法院對其他股東的擔憂。

該訴訟對這家高現金消耗率的公司來說是一個障礙，因為該公司打算出售更多股票來償還 51 億美元債務中的部分債務，期望能避免破產。

繼 6 月和 7 月票房低迷之後，獲大舉宣傳的電影《芭比》和《歐本海默》吸引大量觀眾觀影，這對全球連鎖影院來說是一場勝利。根據電影公司周日估計，美國和加拿大所有電影的國內票房收入歷史上第 4 次突破 3 億美元。