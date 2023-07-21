【債市觀察】Fed前主席柏南克：7月升息可能是最後一次!

美國聯準會（Fed）前主席柏南克 21 日在富達投資舉辦的一場線上活動中表示：「看起來很明顯，Fed 將在下次會議升息 25 個基點（1 碼）。」且說明「7 月的這一次升息很可能會是最後一次。」

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其實近期債市原本籠罩歐美央行鷹派言論之中，加上優於預期美國 GDP 與就業數據，使得利率政策敏感的兩年期公債殖利率一度攀升至 5% 以上，10 年期公債殖利率也一度站上 4.08%。

不過，上週三公布的通貨膨脹數據 (CPI)，與隨後公佈的生產者物價指數(PPI) 均優於市場預期，且創 2 年多以來最低水平後，市場預期聯準會升息循環可能接近尾聲，帶動股市收高，而 10 年期公債殖利率由高檔快速回落至 3.80% 水準，債市則全面走揚。柏南克說明：「到明年初，通膨將降到 3%、3% 之上一些，然後我認為 Fed 會慢慢來，嘗試達到它的 2% 目標。」

從投資角度來看，投資級債券的收益率在去年 10 月一度觸及 6% 後，則徘徊在 2009 年以來的波段高檔、約 5.5% 附近震盪，當前投資等級債券的收益率是過去十多年來所不曾見過的，收益率相當有吸引力，如果近期聯準會停止升息或反向降息，則債券投資逢低布局好時機應在不遠處。(延伸閱讀：債券知識專家｜債券報酬率怎麼看？小額如何買債券？)

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