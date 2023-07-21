過半散戶看好美股半年內走高 樂觀情緒創2年多來新高

根據美國個人投資者協會 (AAII) 週四 (20 日) 公布的調查數據顯示，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例跳升至 51.4%，散戶的樂觀情緒飆升至 27 個月來的新高。

調查中顯示，截至今年 7 月 19 日，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例，由前一週的 41.0% 大幅升至 51.4%，創下 2021 年 4 月 22 日以來新高，並且連續第 7 週高於歷史平均值的 37.5%。

同時，認為美股將在 6 個月內走低的散戶比例，由前一週的 25.9% 降至 21.5%，創下 2021 年 6 月 10 日以來新低，並且連續第 7 週低於歷史平均值的 31.0%。此外，預期未來 6 個月美股將持平的散戶比例，由前一週的 33.1% 降至 27.1%，低於歷史平均值的 31.5%。

摩根大通 (JPMorgan) 編制的數據顯示，過去一週散戶淨買入 39 億美元的股票，其中大多數流入大型科技股類股。

追蹤美國散戶交易流量的研究機構 Vanda Research 先前的數據顯示，今年 6 月，散戶平均每天向美股投入 14 億美元，接近 3 月份日均 15 億美元的歷史最高紀錄。

美股在 6 月份也交出 8 個月以來的最強勁表現，因為降溫的跡象引發了人們對聯準會可能接近升息周期結束的押注。

Vanda Research 資深副總裁 Marco Iachini 表示：「雖然現金股票購買步調，可能難以從目前水準進一步加快，但期權領域仍有更多投機性買盤的空間。」

Iachini 也表示，特斯拉一直是散戶的最愛，其創紀錄的車輛交付量，幫助激發了散戶對包括 Rivian 在內的電動汽車股票的興趣。