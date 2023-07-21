日本6月核心通膨反彈 但關鍵指標降溫 減輕日銀立即轉向壓力

日本 6 月不計新鮮食品的消費者物價指數 (CPI) 再度加速攀升，但由於進一步剔除能源的通膨降溫，稍微減輕了日本銀行 (央行，BOJ) 下周會議上就得調整政策的急迫性。

日本總務省周五 (21 日) 公布，6 月核心 CPI 年增 3.3%，從 5 月的 3.2% 增幅加速，但仍是連續第 15 個月高於日銀的 2% 目標以上。不計食品和能源的核心 - 核心 CPI 則是年增 4.2%，從 5 月觸及的 4.3%、逾 40 年高點略降，是 2022 年 1 月來首次降溫，也代表隨企業接連漲價而上升的物價增幅正在減緩。兩項數據都符合市場預期。

這份數據可能讓有意維持貨幣寬鬆立場的日銀總裁植田和男，感到有些棘手。多數經濟學家預期，日銀下周五 (28 日) 將保持政策不變，但仍有少數預測可能調整殖利率曲線控管 (YCC) 政策。

在 YCC 政策下，日銀的短期利率指引定於 - 0.1%，並大量購買政府公債，讓日本 10 年期公債殖利率保持在 0% 附近，以實現 2% 通膨目標。

瑞銀證券經濟學家 Masamichi Adachi 說：「這份 CPI 報告，不代表日銀會有重大的政策轉變。很明顯，隨著輸入性物價漲幅減緩，通膨將從此降溫 。」

經濟學家還預測日銀下周可能上修通膨展望，本財政年度的通膨預測可能從原本的 1.8% 上修至 2.3%。日本政府周四已把本財政年度的通膨預測，上修至 2.6%。

日本政府實施的物價減免措施，正持續抑制國內物價漲幅，但由於電費和汽油補助措施將在 9 月期滿，是否予以展延，成為官員間熱議的話題。

總務省的報告顯示，一些領域的物價上漲壓力正在減緩，例如 6 月的生產者物價指數 (PPI) 年增幅降至 4.1%，是 2021 年 4 月來最慢。6 月的核心 - 核心 CPI，則是 2022 年 4 月轉正以來首次增幅減速。

農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 說：「核心 - 核心 CPI 增幅首度趨緩，顯示企業把成本轉嫁給消費者的趨勢即將觸頂。雖然減緩的速度還是未知數，但我們可能看到今年秋天左右有明顯的降溫。」

日本周四公布 6 月貿易收支轉為順差，為近兩年來首見，反映商品價格下跌、能源進口額下滑。這也幫助抵銷日元貶值墊高輸入性成本的衝擊——根據財務省的估算，日元 6 月匯價比去年同期貶值 6.8%。