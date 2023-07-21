〈財報〉新世代刷卡金額創新高 但美國運通仍提高信貸準備金額度

美國運通 (AXP-US) 周五 (21 日) 維持全年獲利財測不變，令投資人感到失望並掩蓋了其亮麗的上季業績。上季年輕富裕客戶信用卡刷卡支出金額創下新紀錄。

美國運通股價在周五盤前交易下跌 4.4%。這家信用卡巨頭重申 2023 年全年每股獲利財測 11 至 11.4 美元不變。據 Refinitiv 資料，分析師平均預期每股 11.11 美元。

雖然該公司消費者刷卡支出在上季創下歷史新高，但在經濟環境不確定的情況下，貸款機構增加了應急基金，作為防範違約的預防措施。

第 2 季美國運通的信貸損失撥備總額為 12 億美元，而去年同期為 4.1 億美元。

截至 6 月 30 日的第 2 季，網路總交易量成長 8%，達到 4266 億美元。

CEO 史奎里 (Stephen Squeri) 在財報聲明中表示：「在美國消費者和國際卡會員支出兩位數成長推動下，信用卡會員支出再創歷史新高，經匯率調整後成長 8%。」

到目前為止，美國運通基本上沒有受到從能源到食品雜貨等各種商品價格上漲的影響，因為其年輕而富有的客戶群仍在購物、外食和旅遊。

該公司表示，千禧世代和 Z 世代消費者仍然是其成長最快的客戶族群，占全球新增消費者帳戶的 60%；而該族群在美國的支出與去年同期相比增加了 21%。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，該信用卡公司本季每股獲利為 2.89 美元，超出分析師平均預期的每股 2.81 美元。

扣除利息支出後的總收入成長 12%，達到 150.5 億美元。