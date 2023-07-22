與新片無關！AMC電影院股價飆漲70% 竟是因為一樁法院裁決

全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 周五 (21 日) 盤後漲逾 70%，但這與《芭比娃娃》、《奧本海默》或本周末將上映的任何電影無關，而是法院的裁定。

德拉瓦州衡平法院法官 Morgan Zurn 否決 AMC 提出的股票轉換計畫和解協議，該協議本將允許 AMC 發行更多股票，遭否定後 AMC 普通股盤後股價飆升、優先股走跌。

Zurn 在裁定中表示，她不能批准 AMC 提交的和解協議，因為這將讓訴訟或和解協議中未被代表的優先股股東放棄潛在賠償。

AMC 周五交易時間收高 1.62%，盤後一度飆漲 70% 以上，爾後漲幅收斂至 62% 左右，近時確認報每股 7.17 美元。AMC 優先股 (APE-US) 交易時間收低 2.17%，盤後重挫 15%，報每股 1.53 美元。

AMC 今年 2 月因涉嫌操縱股東投票而被起訴，該投票允許 AMC 將優先股轉換為普通股並發行數億股新股。

此次轉換將稀釋普通股股東的所有權，但可讓 AMC 清償其 51 億美元債務的一部分。

AMC 向投資人示警，公司的高現金燃燒率已無法持續下去，倘若無法籌措資金恐走上破產一途。

在訴訟解決前，AMC 無法執行其計畫。

該和解方案遭到 2800 名以上的股東反對，Zurn 也在周五裁決中稱該案反對程度「史無前例」。

Zurn 法官係因認定普通股股東無法免除屬於優先股股東的潛在賠償，而拒絕該和解協議，但反對者並未提出該爭點。