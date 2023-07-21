科技龍頭承諾接受美國白宮提出的AI安全保障監督

亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、Meta (META-US)、微軟 (MSFT-US) 和其他推動人工智慧 (AI) 技術發展的企業，已同意滿足美國總統拜登政府提出的一系列 AI 保障措施。

白宮周五 (21 日) 表示，已獲得 7 家美國業者的自願承諾，確保其 AI 產品在發布前安全。其中一些業者還承諾要求第三方對商業 AI 系統的運作進行監督，不過它們沒有詳細說明誰將負責審核技術或追究公司的責任。

對生成式 AI 工具的商業投資激增，這些工具可以編寫擬真的類人類文本，並生成新的圖像和其他媒體，引起公眾關注，也引起公眾對它們欺騙人們和傳播虛假訊息以及其他危險的能力的擔憂。

白宮發表聲明表示，前述 4 家科技巨頭，連同 ChatGPT 製造商 OpenAI 以及新創公司 Anthropic 和 Inflection，已承諾「部分由獨立專家進行」安全測試，以防範生物安全和網絡安全等重大風險。

這些企業還致力於開發向其系統報告漏洞的方法，並使用數位水印來幫助區分真實圖像和俗稱「深偽」(deepfake) 的 AI 生成圖像。

白宮表示，它們還將公開報告其技術中的缺陷和風險，包括對公平和偏見的影響。

國會長期推動通過監管該技術的法律之前，這些自願承諾是解決風險的直接方法。

一些 AI 監管活動人士表示，拜登的舉動只是一個開始，但還需要更多工作來讓企業及其產品承擔責任。

非營利組織 Common Sense Media 創始人兼 CEO 史泰爾 (James Steyer) 發表聲明表示：「歷史證明，許多科技公司事實上並沒有兌現自願承諾採取負責任的行動並支持強有力的監管。」

紐約州參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，他將推動立法來監管 AI。他與政府官員舉行多次簡報會，向參議員介紹引起兩黨興趣的問題。

多位科技高管呼籲加強監管，其中幾位高管於 5 月前往白宮與拜登、副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 和其他官員討論。

但有些專家和後起之秀競爭對手擔心，這種監管類型可能會對 OpenAI、谷歌和微軟等財力雄厚的先行者有利，因為較小的參與業者會因為讓其被稱為大型語言模型 (LLM) 的 AI 系統遵守監管限制而付出高昂的成本而遭排擠。

微軟加入的軟體貿易組織 BSA 周五表示，歡迎拜登政府為高風險 AI 系統制訂規則的努力。

該組織發表聲明表示：「企業軟體業者期待與政府和國會合作，制訂立法，解決與 AI 相關的風險並推動其優點。」

許多國家一直在尋找監管 AI 的方法，其中包括歐盟，它們一直在就 27 個國家的全面 AI 規則進行談判。

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 最近表示，聯合國是採用全球標準的「理想場所」，並任命了一個委員會，將在今年年底前報告全球 AI 管理的選擇。

他還表示，歡迎一些國家建立一個新的聯合國機構，以支持全球治理 AI 的努力，其靈感來自於國際原子能機構或政府間氣候變化專門委員會等模式。

白宮表示，已就自願承諾與多國進行磋商。