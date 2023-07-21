〈房產〉全台十大「最富里」都在新竹 這些重劃區預售交易占比高

財政部於日前公布 110 年綜所稅統計專冊，竹科新貴匯聚的新竹市東區關新里綜合所得中位數逼近 300 萬元，再度蟬聯全國最有錢的里，顯見均富程度高，第三名至第十名也全數由新竹縣市包辦。觀察十大「最富里」房市交易熱絡，房屋交易量占全新竹縣市的 26.3%，將近 3 成。

根據財政部公布的統計資料顯示，全台「最富里」依然由新竹市東區關新里綜合所得總額中位數 292.8 萬元拿下，傲視全國：其次則是同樣在東區的龍山里，綜合所得總額中位數 210.5 萬元，而新竹縣竹北市東平里則以 207.9 萬元位居第三，前三名綜合所得中位數均突破 200 萬元大關。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高收入族群的聚集，也帶動在地房市熱絡。觀察十大「最富里」所在重劃區或是生活圈的預售屋交易量，竟占全新竹縣市的 49.6%，直逼五成；中古屋交易也高達 19.7%。

陳金萍指出，十大「最富里」全數落在新竹縣市，均位於新竹市東區與新竹縣竹北區，受惠於竹科效應下，近年半導體產業發展蓬勃，各企業都卯足全力招聘新血，就業人口逐年增加，高薪、高消費力的竹科新貴也推升當地購屋置產需求，觀察這些里所在位置也正是熱門重劃區或是生活圈，包括關埔重劃區、竹北高鐵特區、縣治二期、三期重劃區以及台科大重劃區等。

想跟有錢人當鄰居，哪裡 CP 值最高？陳金萍指出，綜觀十大「富人里」坐落的重劃區或生活圈可以發現，位於新竹市東區的北新竹火車站生活圈唯一「3 字頭」房價最為吸睛，相較於其他重劃區的成屋都要「4 字頭」以上，相對親民又實惠。

陳金萍說，北新竹火車站生活圈鄰近「竹科 X」，未來將結合台肥科商園區、藝文高地，串聯成 36 公頃「竹科 X」科技廊帶，而台肥園區內首棟完工的商辦大樓「TFC ONE」已有艾思摩爾、英特爾等世界知名大廠進駐，產業聚集效應強，也帶動周邊房市交易熱絡，近一年成屋交易 111 件。

至於預售屋交易部分，陳金萍表示，不論是東區的關埔重劃區或是竹北高鐵特區、縣治二、三期重劃區等，近一年預售屋住宅單價均已「坐 5 奔 6」甚至是「坐 6 奔 7」，其中以竹北高鐵特區房價最高，因擁有高鐵站前交通優勢，加上科技總部、大型開發案陸續展開，讓竹北高鐵特區房市後市可期，近一年預售屋交易量 602 件，交易熱絡，住宅單價 67.2 萬元，其中，預售案「惠宇謙恆」、「寶佳奇磊」與「豐邑之森」，目前成交價均已站穩 7 字頭，直追新北市蛋黃區。