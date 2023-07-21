亞泥永續動起來 2023 TSAA奪一金雙銅

2023 TSAA 台灣永續行動獎今 (21) 日頒獎，亞泥 (1102-TW) 獲頒一座金獎與兩座銅獎，代表受獎的執行副總吳玲綾表示，亞泥在推動節能減碳、落實 ESG 承諾，以及善盡企業社會責任的三大任務中，腳步從未停歇，未來仍將大步前行，持續精進，超越自我，實踐企業永續發展目標。

亞泥在本屆台灣永續行動獎中，以「溫暖用心點亮部落美好」獲得最高榮譽「金獎」肯定，亞泥解釋，外界過去因為對水泥業的誤解，影響亞泥形象，但這並沒有讓亞泥的敦親睦鄰作為有所停滯，多年來從原住民朋友的立場來思考，整合出利益分享機制，照顧內容幾乎涵蓋花蓮廠周邊部落族人的出生、求學、結婚、生育、工作到安老。

因此，去年 2 月，亞泥新城山礦場鄰近的玻士岸部落，依據原住民族基本法第 21 條精神，舉辦諮商同意投票，結果有高達 83% 的部落家戶，支持亞泥持續在當地採礦，創下企業尊重原住民族的典範案例，引起同業跟進效法，這次贏得金獎榮耀也證明長期的耕耘努力，已經逐漸得到各方認同。

此外，面對全球暖化造成的氣候變遷危機，亞泥積極推動溫室氣體減排，發展永續綠色經濟，利用水泥窯高溫特性，作為循環經濟重要推手，大量使用替代原料和燃料，降低天然資源耗用，更開發國內第一套水泥窯處理冷媒技術，協助政府銷毀緝獲的走私冷媒。

據了解，亞泥去年就銷毀 R-12 冷媒 11.68 公噸，以及 R-22 冷媒 8.99 公噸，相當於減少 20.9 萬噸 CO2e 排放，有效避免冷媒逸散，而這樣與政府單位合作，協力解決環境問題模式，也讓亞泥以「公私協力對抗氣候變遷」行動方案，拿下永續行動銅獎。

亞泥獲得銅獎的另一項案例，則是「推動低碳水泥淨零共好」，公司長期深耕低碳水泥的開發與應用，領先業界，獨家研發出減少 10% 溫室氣體排放的卜特蘭石灰石水泥，和降低 18% 溫室氣體排放的墁砌水泥，並推進國內水泥標準及規範修訂、以及組成推廣小組走遍全台，向客戶一一溝通說明，藉此希望擴大低碳水泥的使用率，進而達到產業鏈減碳甚至淨零成效。

亞泥強調，「永續」是動詞不是名詞或形容詞；每一個永續目標，都有對應的行動方案；只有從不同面向，對準焦點持續努力，才能將不可能的任務，化為有機會實現的具體目標。