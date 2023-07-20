美國陸軍：微軟本月底前將交付改良版戰鬥用AR眼鏡

美國陸軍周三 (19 日) 表示，微軟 (MSFT-US) 將在 7 月 31 日以前交付改良版的戰鬥用擴增實境 (AR) 眼鏡，供密集訓練使用，陸軍將在 2025 年以前決定要讓軍人配備 AR 眼鏡，還是取消這項合作計畫。

微軟交付的首批 20 付 IVAS 1.2 原型眼鏡，將在 8 月底由兩個隊伍的士兵評估，確認裝置的可靠性、在低光源環境的表現，以及是否改善較早版本讓使用者感到噁心和頭暈的問題。

微軟戰鬥用 AR 眼鏡，圖取自 US Army

美國陸軍說：「初步評估將測量系統的表現，確保工程符合進度，並貼合設計目標。」

微軟表示，這批 AR 眼鏡的交貨時間，比預定期限早了三個月。

對微軟而言，若陸軍決定採用，將能釋放數十億美元卡觀的採購資金。這款 AR 眼鏡微軟 Hololens 混合實境 (MR) 眼鏡為基礎的 AR 眼鏡，但因為之前有使用後嘔吐的問題，國會並未批准撥款。

美國陸軍計劃在十年內斥資多達 219 億美元，採購最多 12.1 萬組設備、備用零件和支援服務。

如果初步評估順利，陸軍將在 2024 年 7 月到 9 月期間簽約，由微軟生產額外的裝置，由陸軍士兵做第二次評估。

之後，將在 2025 年 4 月到 6 月進入全面對戰測試，以研判這款 AR 眼鏡是否能在幾個月內投入作戰使用。