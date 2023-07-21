〈房產〉北市車位以大安區最高貴 坡平車位要價高達322萬元

台北市不僅買房不易，買個車位也需準備大筆資金，依據台北市地政局近期公布價格統計資料，台北市去年坡道平面車位平均一個要價 258 萬元，機械車位平均一個 163 萬元，9 年來價格分別成長 16.2%、16.4%，比較各行政區車位價格，大安區一個坡平車位要 322 萬元，可以在基隆市買一戶 3 房公寓。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台北市房價高，車位價格也跟著水漲船高，且台北市地狹人稠，車位一直有高度需求，故無論坡平或是機械車位價格都穩定走揚。

綜觀台北市各行政區的車位價格，最高價為大安區，坡平車位平均 322 萬元、機械車位平均 194 萬元，也是各行政區中，唯一坡平車位均價已經破 300 萬元的行政區，車位第二高的信義區，其坡平車位平均要價 291 萬元，也逼近 300 萬元大關，台北市 12 個行政區中車位最便宜的是文山區，坡平車位 194 萬元等同於大安區的機械車位，而文山區的機械車位均價 126 萬，比大安區的機械車位低 35.1%。

郎美囡表示，車位雖然著重市場供需，但價格仍會反應區段房價，區域房價高者，通常車位價格也高，台北市大安區、信義區豪宅林立，故車位的均價拉高許多，根據台北市地政局統計資料，坡平車位的價格漲幅與機械車位相當，顯示坡平車位雖然沒有車輛限高問題，停車、出車又便利，但保值性等同於機械車位，不過機械車位的機械零件難免有損耗，維護成本比平面高，然而台北市許多社區基地偏小，僅能規劃機械車位，甚至許多老社區、公寓沒有車位，需求量大的前提下，機械車位價格也一路走揚。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨提醒，車位依據產權屬性不同，分有法定車位、增設車位及獎勵增設車位，而大部分的車位是法定車位，僅能出售給該社區的區分所有權人，不能單獨移轉，不過在周圍老舊社區、公寓多的區域，車位出租能有不錯的租金收益，但也提醒，有些社區有規約車位不得出租給非住戶，故買車位有考慮日後出租者，對於社區規定務必事先了解。