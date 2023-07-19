〈房產〉造價短期到頂 營造指數6年半首見連兩月年衰退

過去一段推升房價上揚的工程造價，短期內似乎出現到頂的走勢，依主計處的營造工程物價指數顯示，今年 6 月營造工程物價指數為 108.77，年增率為 - 0.23%，是近 6 年半以來首度連 2 個月年增率衰退，從 2017 年以來營造工程物價指數單月年增都只增不減，反映短期造價應該已經到頂，且也已經充分反映在推案的房價上。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，造價上揚帶動全台房價走揚，尤其是 2021~2022 年更為明顯，不過近期原物料價格回檔，雖然工資仍維持高檔，但整體造價已經沒有繼續衝高，也代表因為造價再刺激房價的因素已經解除，不過反映過去一段造價大漲，短期房價也大幅修正的空間也有限，但建商開發期與銷售時間雙雙拉長，更考驗開發商的經營與財務能力。

統計顯示，2017-2020 平均營造工程物價指數年漲 1.42-3.35%，整體造價還算平穩，不過 2021 累計平均年增 10.94%，2022 累計平均上漲 7.36%，整個造價呈現大漲走勢，一直到今年前 4 月仍居高不下，不過 5、6 月營造工程物價指數年增率是近 6 年首度開始下滑，5 月年減 0.05%，6 月擴增到年減 0.23%，造價漲不動狀況明顯。

若以各項分類來看，水泥與砂石價格仍在高檔，滑落較為明顯的為金屬製品，其餘價格多在高檔盤整，不過工資指數 6 月仍創新高，顯示缺工與高工資狀況仍嚴峻。

曾敬德表示，造價平穩也有助於房價不再飆漲，加上平均地權條例嚴打預售投機行為，市場買氣下滑後，一手市場現在不再全面熱銷，只有個案表現空間，不過房價還在高檔未明顯鬆動，接下來要觀察中小型建商動向。