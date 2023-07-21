OKX錢包成爲首個支持比特幣和BRC-20代幣質押的多鏈錢包

美國三藩市，2023 年 7 月 19 日 — 全球領先的 Web3 技術公司 OKX 宣布，OKX 的多鏈錢包現已支持比特幣和 BRC-20 代幣質押。這項新功能是基於 OKX 的比特幣生態圈標準 BRC20-S 開源協議的部署而成，讓用戶可通過 OKX Web3 DeFi 聚合投資平台獲取 BRC20-S 代幣。

這項功能延伸了 OKX 錢包現有的 Web3 Earn 產品系列，未來亦將會有包括 BRC20-S 代幣交易市場等更多功能，透過 OKX Web3 DeFi 平台推出。

BRC20-S 協議已開放給 DeFi 開發者和項目方在 OKX 錢包上建立 BRC20-S 質押池，爲比特幣持有者或 BRC-20 代幣持有者分發 BRC20-S 代幣，從而提高用戶參與度和社區建設。

OKX 首席創新官 Jason Lau 表示：「OKX Web3 錢包是首個支持比特幣和 BRC-20 代幣質押的多鏈錢包。我們明白 OKX 錢包用戶希望有更多參與比特幣生態圈的機會，我們很高興能夠滿足到他們的需求。我們一直積極收取意見，並期待在本月稍後時間跟大家分享更多即將上線的功能。」

OKX 長期以來堅定地支持比特幣的發展，早在兩年前就已將閃電網絡集成到其中心化交易所，以實現更快速、更便宜的比特幣存款及提款。OKX 錢包現已正式推出 Ordinals 市場，是首個支持 BRC-20 代幣和比特幣 NFT 交易的多鏈錢包，亦可讓用戶查看及轉移比特幣 Ordinals。

關於 OKX

OKX 是一家旨在構建 Web3 未來的領先技術公司，提供 OKX 錢包、NFT 市場、DEX，以及 Web3 DeFi 等全面豐富的產品，以滿足初學者和專業人士的需求。

OKX 與許多世界頂級品牌和運動員合作，包括英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo。

作爲構建創新技術產品的領導者，OKX 最近發起了一項名爲「The System Needs a Rewrite」的全球品牌活動，倡導以 Web3 自我管理技術爲主導的新範式來取代現有的中心化系統。

如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽 okx.com。

本公告僅供教育和參考之用。本公告不構成也不應被視為要約、招攬或建議任何產品（包括任何 NFT 或其他產品）的交易，或作為財務或投資建議。OKX Web3 錢包和 OKX NFT 市場均受 www.okx.com 上相關的獨立條款約束。