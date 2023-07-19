SEC接受六檔現貨比特幣ETF提案進行審查

路透周三（19 日）報導，美國證券交易委員會（SEC）已接受包括貝萊德在內的 6 家公司提出的現貨比特幣 ETF 申請進行審查，這是該機構決定是否批准最新一輪提議的第一步。

SEC 還正式認可加密貨幣資產管理公司 Bitwise、VanEck、WisdomTree(WT-US)、富達和景順提出類似的現貨比特幣申請，這些提案將於周二和周三的《聯邦公報》（Federal Register）上刊出。

SEC 此前拒絕數十個比特幣現貨 ETF 申請，表示這些提議不符合反詐欺和投資者保護的標準。但本月稍早，貝萊德提議將其 ETF 上市的那斯達克表示，將與美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 合作，以監管比特幣市場的交易，從而解決 SEC 的擔憂。另外，芝加哥選擇權交易所全球市場也提出類似的監管安排。

首檔比特幣期貨 ETF 於 2021 年 10 月獲得 SEC 批准，消息助攻波動性大的比特幣價格於隔月達到 6.9 萬美元的歷史新高。現貨比特幣 ETF 直接追蹤加密貨幣的價格，而基於期貨的 ETF 則遵循比特幣合約期貨的價格。

截稿前，根據 CoinGecko，比特幣 24 小時內下跌 0.2%，報 29,852 美元；Coinbase(COIN-US) 盤中股價上漲 2.62%，每股暫報 107.33 美元。