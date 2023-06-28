變相加價? Netflix擬取消無廣告基本方案

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 在去年推出了更平價有廣告的方案，試圖吸引更多訂閱者。在廣告方案推出 6 個月後，每月活躍用戶 (MAU) 已經達到約 500 萬人。如今，該公司擬提出新的方案，取消原本「無廣告基本方案」，預期將從加拿大開始實施。

目前除香港、台灣之外，Netflix 在大多數國家 / 地區，都推出 4 種不同的訂閱方案，有廣告的平價方案、無廣告基本方案、無廣告標準方案和無廣告高級方案。如今，有消息表示 Netflix 將取消「無廣告基本方案」，不想看廣告的用戶恐怕就只能選擇另外兩個更高價的方案，等同於變相加價。

Netflix 對此表示，相關計畫只會對新的訂閱用戶有影響，原先選擇「基本無廣告方案」的用戶不會面臨更動，除非該用戶自己取消原先的方案。目前，將先從加拿大開始試驗，該公司並未透露是否會將該措施擴展到其他國家。

Netflix 共同執行長 Greg Peters 在面向廣告商的活動上表示，自今年年初以來，廣告方案訂閱用戶的數量增加了一倍多。Netflix 如今在全球擁有約 2.325 億訂閱用戶。Peters 說，超過四分之一的新訂閱用戶選擇有廣告方案。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 先前給予 Netflix「加碼」評級，目標價 390 美元。Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 也維持對該股「優於市場表現」的評級和 415 美元的目標價，倘若 Netflix 成功打擊帳密共享，Helfstein 認為其營收將可增加 20 億至 80 億美元。