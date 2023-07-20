〈財報〉上季營收創歷史新高 美國航空調升全年獲利財測

在旅遊旺季開局強勁後，美國航空 (AAL-US) 周四 (20 日) 調升 2023 年獲利財測，成為最新一家從需求持續繁榮中獲得回報的航空公司。

總部位於德州沃斯堡的美國航空預計全年每股獲利在 3 至 3.75 美元，對一次性項目進行調整後，高於 5 月預測的每股獲利在 2.50 至 3.50 美元間。根據 Refinitiv 的普遍預測，更新後的 2023 年獲利財測符合華爾街 3.10 美元的預期。

航空公司高管對旅遊需求、尤其是國際旅遊需求持樂觀態度。與去年相比，某些機票價格有所下降，當時航空公司在疫情最嚴重的時期努力調整航班時刻表，導致旅客可選擇的航班和座位減少。

美國航空表示，預計第 3 季單位收入將同比下降 6.5%，運力較 2022 年同期成長高達 7%。預計第 3 季調整後獲利在每股 85 至 95 美分，符合預期。

該公司的財測納入勞動力交易成本，例如與機師的臨時協議。然而，在上周聯航及其機師工會達成協議後，美航機師工會正在尋求改進其暫定合同。

美國航空 CEO 伊索姆 (Robert Isom) 表示：「就工資而言，我們將與同業水平相當。」「我希望我們的機師能了解這一點。」

根據 Refinitiv 編製的分析師平均預期，美國航空第 2 季業績與華爾街預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.92 美元，高於預期的 1.59 美元

●總營收 140.6 億美元，高於預期的 137.4 億美元

美國航空第 2 季淨利為 13.4 億美元，合每股 1.88 美元，高於去年同期的 4.76 億美元和每股 68 美分。經調整一次性項目如與疫情初期退役飛機相關的成本後，該公司獲利 13.7 億美元，合每股 1.92 美元。

創紀錄的 140.6 億美元營收超出分析師預期，較上年同期成長 4.7%。

該航空公司的航班運力同比成長 5.3%。