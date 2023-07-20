特斯拉、網飛季報不如預期，盤前率先下跌！直覺外科、嬌生今晚發布季報!

一、今日總經數據

今日總經數據為美國初領失業金人數、美國 EIA 天然氣庫存變化、美國７月費城聯準製造業指數。昨日地區銀行報告顯示，第二季存款回流，再加上英國通膨超預期降幅，舒緩市場情緒，美股四大指數僅費半下跌，其他三大指數全面上漲。

今日發布季報的標普 500 成分股如下 (前往完整季報清單)：

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二、美股盤前關注重點

1. 網飛 Q2 訂閱數激增，但營收不如預期：網飛 (NFLX.US) 昨日盤後發布 Q2 季報，季度收入 81.9 億美元，低於市場預期的 82.9 億美元。EPS 為 3.29 美元，高於市場預期的 2.85 美元，全球付費用戶數達 2.38 億，YOY 增漲 8%，淨增加 589 萬用戶，Q1 為增加 175 萬戶；總體來看打擊共享密碼，以及廣告會員的推廣讓整體訂閱人數激增，但營收不如市場預期導致昨日盤後大跌 - 7.28%，目前盤前股價大跌 - 6.67%。

2. 特斯拉全球降價措施導致毛利率持續不如預期：特斯拉昨日公布 Q2 季報，季度營收為 249.27 億美元，QOQ 增漲 6.8%，YOY 增漲 47%，優於市場預期的 245.1 億美元。其中整車營收達 212.68 億元，YOY 增漲 245.1 億美元，能源相關營收為 15.1 億元，YOY 增漲 74%，服務及其他營收為 21.5 億美元，YOY 增漲 47%。整體毛利率為 18.2%，低於市場預期的 18.8%，已降至近四年低點。EPS 達 0.91 美元，略高於市場預期的 0.81 美元。

整體來看，全球降價策略帶來銷量的增漲，但同時也侵蝕到利潤率，對此，特斯拉表示，在不景氣環境中，首要目標為賣出更多的電動車。因此短期內整車的利潤率不再特斯拉的考慮範圍中；另外在此次季報，特斯拉也公布多家車企也加入特斯拉的充電規格行列，包含福特、通用汽車、梅賽德斯賓士、日產、Polestar、Rivian、Volvo 等車廠皆宣布在 2025 年後，北美的汽車將採用特斯拉的充電標準 NACS。透過擴建充電站及增加使用者將加快特斯拉充電網的增漲以及相對應的獲利，目前特斯拉超沖有 5,265 個，YOY 增漲 33%；超沖樁有 48,082 個，YOY 增漲 33%。

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3. 蘋果將打造類似 Chat GPT2 的 Apple GPT：有報導稱蘋果已為自家員工建構內部 ChaptGPT 式聊天機器人，另有消息稱蘋果於去年首度創建自己的大型語言模型 Ajax，旨在將全球最大公司的機器學習開發整合在一起，昨日 Apple 大漲 0.71% 至 195.10 美元。

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