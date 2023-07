國內最貴自助餐來了 每人要價近4000元 老闆喊物超所值！

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今 (20) 日對外正式發表全新品牌「饗 A Joy」,由於坐落在 101 86 樓,午餐和晚餐定價分別為 3280 元、3880 元,不僅是國內最高價位自助餐廳,也是全球前 10 大高樓中首見自助餐,饗賓總經理陳毅航表示,「饗 A Joy」總投資額達 3 億元,預計最快 5 年才能回本,對於此高訂價認為,算是「Fine dining 」(精緻餐飲) 入門的價格,物超所值。

由於自助餐是國人熱愛的餐飲類別,但「饗 A Joy」晚餐加計服務費每人要加超過 4000 元,已是 Fine dining 的價格水平,受到餐飲同業和龐大消費者的矚目,對此,陳毅航認為,在 101 高樓這個世界級的舞台,就要做出世界級的餐飲品牌,且這樣的訂價在 Fine dining 的定位上,算是入門,來客仍可感受到物超所值。

陳毅航進一步說明,「饗 A Joy」取名是回到饗賓成立的初衷,也代表在疫情最艱困時做出的努力,以 all you can enjoy 的思考,提供最自由的料理體驗,傳遞自由的奢華,因此並不設立包廂,而是維持自由的取餐方式,「已經有接獲消費者討論包場」。

陳毅航也透露,「饗 A Joy」在人事、食材和開店成本上都是過往開自助餐廳的雙倍價格,是很有挑戰性的創作,即便疫情最嚴峻期間,政策下令暫停內用,當時集團每個月虧 1 億元,「很痛苦但沒想過放棄進駐 101」,目標開出後,年營收達 7-9 億元。

「饗 A Joy」座落於台北 101 86 樓雲端之際,全店占地 555 坪,共設有 282 個座席,整體空間設計上,結合台灣地貌並納入文化意涵,以「山」、「海」、「原」、「城」四區境向出發,打造看山、賞海、思原鄉、遊城市的沉浸式餐飲體驗,預計 7 月 23 日正式開幕。

而台北 101 大樓營運長劉家豪則表示,全球前 10 大高樓並未有開自助餐的先例,據悉目前大樓內很多企業租戶詢問度高,預料將吸引不少商務客到來。