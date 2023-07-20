盤後速報 - 冠德(2520)下週(7月27日)除息1.75元，預估參考價28.05元

冠德(2520-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。
以今日(7月20日)收盤價29.80元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為1.75元，股息殖利率5.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。近5日股價下跌0.83%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|29.80
|1.75
|5.87%
|0.0
|2022/08/01
|30.0
|2.5
|8.33%
|0.0
|2021/08/09
|43.8
|2.4
|5.48%
|1.0
|2020/07/15
|32.55
|1.5
|4.61%
|0.0
|2019/07/04
|27.55
|1.0
|3.63%
|0.0
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