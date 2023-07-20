盤後速報 - 冠德(2520)下週(7月27日)除息1.75元，預估參考價28.05元

冠德(2520-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。

以今日(7月20日)收盤價29.80元計算，預估參考價為28.05元，息值合計為1.75元，股息殖利率5.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。近5日股價下跌0.83%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 29.80 1.75 5.87% 0.0
2022/08/01 30.0 2.5 8.33% 0.0
2021/08/09 43.8 2.4 5.48% 1.0
2020/07/15 32.55 1.5 4.61% 0.0
2019/07/04 27.55 1.0 3.63% 0.0

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