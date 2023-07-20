〈陸港盤後〉 中國推民營經濟31條 A股市場不領情

中國 A 股市場三大指數周四（19 日）收盤齊跌，滬指跌 0.92%，中國政府在周三提出民營經濟政策，指出民營經濟是中國式現代化的生力軍，但投資人似乎不領情。

滬指周四收盤跌 0.92% 報 3,169.52 點，深成指跌 1.06% 報 10,816.27 點，創業板指跌 0.99% 報 2,155.65 點；兩市成交額合計人民幣 7,856 億元，較周三增加逾 800 億元；「北向資金」淨流入 3.47 億元。

記憶體晶片、信創、人工智慧（AI）類股下挫，半導體、汽車、石油、電力等族群同步走低，房地產、零售、跨境電商、酒店餐飲等類股逆市走高。

香港恒生指數周四收盤跌 0.13% 報 18,928.02 點，恒生科技指數跌 1.24% 報 4,063.74 點。

中國政府周三發布《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，對民營經濟的定位做出重要表述，指出民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高品質發展的重要基礎，是推動全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。

《意見》共分八大類 31 條，包括持續改善民營經濟發展環境、增強對民營經濟政策的支持力道、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟高品質發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施。

雖然騰訊執行長馬化騰、小米集團 (01810-HK) 創辦人雷軍、360 集團創始人周鴻禕等商界大咖均表態力挺這項政策，馬化騰更說這份文件「為平台經濟指明發展方向」，但投資人希望能看到更具體的措施，期待看到緊急刺激措施。

Atta Capital 投資長 Alan Li 表示：「這更像是一個主要框架，但投資人希望政府提出更具體的刺激措施，例如政府放寬房地產政策、增加財政支出。」

A 股市場房地產類股之所以逆勢走高，利多是據《彭博》報導，消息人士表示，監管機關正在考慮取消以下規定：若大城市買房者有房貸紀錄，即使已經繳清，也不能將之視為首購族。目前有房貸紀錄但沒房地產的購房者，適用買第二套物件者的條件，需要付更多頭期款，且面臨更嚴格貸款限制。

在北京，買第二套房子的買家，頭期款佔房屋總價的比率必須達到八成，而首購族的比重為四成。

一位知情人士說，過去幾個月，一些國有銀行已向監管機關提交相關房貸數據和意見。消息人士透露，這項計畫尚未獲批准。若這項計畫獲批准，政府將允許已經賣掉手中房地產的買家，支付較少頭期款。

中國許多小城市的地方政府，在過去一年已經鬆綁甚至取消購房限制，但官方對大城市的立場並未改變。中國央行與住建部並未立即回覆置評請求。