〈陸港盤後〉 中國可望推民營經濟利多政策 A股市場漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（18 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.03%，市場預料中國政府可望提出民營經濟利多政策，且中國商務部表示，要進一步強化外商投資環境的政策。

滬指周三漲 0.03% 報 3,198.84 點，深成指跌 0.37% 報 10,932.65 點，創業板指跌 1.06% 報 2,177.25 點；兩市成交額合計人民幣 7,024 億元，「北向資金」淨流出 49.32 億元。

媒體、房地產、建築、家居、零售、券商等類股走高，黃金、辦公軟體、AIGC 等族群活躍，半導體、汽車、醫藥、釀酒、電力等類股則走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.33% 報 18,952.31 點，恒生科技指數跌 0.35% 報 4,114.97 點。

中國國務院新聞辦公室定周四舉行記者會，國家發展改革委副主任李春臨、工業和信息化部副部長徐曉蘭、全國工商聯副主席安立佳將說明促進民營經濟發展壯大有關情況。分析師認為，這有助於提振民營企業與投資人信心。

值得一提的是，國家發改委主任鄭柵潔周一也召開座談會，聽取民營企業意見。鄭柵潔逐一回應企業家提出的具體訴求和政策建議，表示製造業是立國之本、強國之基，要加快建立以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，推動現代服務業與先進製造業深度融合。

鄭柵潔說，將持續完善與民營企業溝通交流機制，堅持常態化召開民營企業家座談會，並引導地方各級發展改革部門聽取民營企業真實聲音，著力改善民營經濟發展環境。

商務部副部長郭婷婷周三也表示，在外貿方面，將研究支持新能源車開拓國際市場，提升加工貿易發展水準，落實好便利商務人員辦理簽證、國際航班復航增班等措施，辦好進博會、廣交會、服貿會等重要展會。

在外資方面，商務部將進一步強化外商投資環境的政策，推動繼續合理縮減外資准入負面清單，落實好外資企業圓桌會議機制，保持與外資企業的常態化溝通交流。

不過，據《彭博》報導，經濟學家表示，北京刺激消費的計畫，可能難以明顯刺激經濟復甦。如今經濟學家把注意力轉移至本月稍晚登場的中共中央政治局會議，緊盯高層是否採取任何措施。

聯博（AllianceBernstein）中國股票投資長林樺堂（John Lin）認為，市場對中國股市的悲觀程度，可能已經達到極點。林樺堂說，此時北京假如僅推出一點點政策，可能力道不夠，「你需要一些更大的政策，一些能讓人從夢中驚醒的政策」。