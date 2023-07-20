中國發布民營經濟重磅文件 四大亮點值得關注

中國政府周三（19 日）發布《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，對民營經濟的定位做出重要表述，指出民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高品質發展的重要基礎，是推動全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。

據《財聯社》報導，《意見》共分八大類 31 條，包括持續改善民營經濟發展環境、增強對民營經濟政策的支持力道、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟高品質發展、促進民營經濟人士健康成長、持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍、加強組織實施。

中國民營經濟研究會會長李兆前表示，政府提及民營企業在中國式現代化與高質量發展中扮演的角色，凸顯民營經濟的重要地位。

中國政府推動改革開放以來，民營經濟從小到大、由弱到強，在創造就業、促進創新、增加稅收等方面發揮不可替代的作用。民營經濟貢獻 50% 以上的稅收、60% 以上的國內生產毛額（GDP）、70% 以上的技術創新成果、80% 以上的城鎮勞動就業。

不過，目前民營經濟出現信心偏弱的跡象，例如 6 月民間固定資產投資，累計數據折算後 6 月年降 0.6%，連續第三個月走下坡。

上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢說，中共中央對民營經濟提出更加明確的定位，有利於穩定發展預期。一般來講，市場主體根據未來預期做出經營決策，而影響企業預期的首要因素，就是政策是否連貫、是否可預期。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林則認為，《意見》有以下四大亮點值得關注。

亮點一：「強化制止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法」。這一點正好反映很多民營企業的焦慮點。

亮點二：「鼓勵民營企業盤活存量資產回收資金」。部分民營企業面臨經營困難，而重整重組能為這類企業找到一條出路。

亮點三：「防止和糾正利用行政或刑事手段干預經濟糾紛，以及執法司法中的地方保護主義」。這一條改善法治環境，提振民營企業家的信心。

亮點四：「嚴格落實知識產權侵權懲罰性賠償、行為保全等制度」。盤和林一直呼籲懲罰性賠償，過去知識產權侵權集中在損失賠償，且金額較小，未來政府將增強對知識產權的保護力道。