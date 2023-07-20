三星晶圓代工傳與「晶片大神」合作 研究AI半導體

韓媒 BusinessKorea 報導，三星電子外包事業部、三星晶圓代工 (Samsung Foundry) 已和被譽為傳說級「晶片大神」的 Jim Keller 合作，將展開人工智慧 (AI) 半導體的研究計畫。

根據業界消息來源，三星晶圓代工最近與美國 AI 半導體新創公司 Tenstorrent 及 Groq 合做推動研發計畫，由晶圓代工內部的晶圓設計服務團隊負責。

三星電子、Tenstorrent 和 Groq 將開發用於先進 IT 設備的 AI 半導體，如果任務成功並進入量產階段，可能在 5 奈米以下深紫外光 (EUV) 製程產線和 2.5D 封裝工廠生產。

業界專家揣測，若三星成功與兩家公司完成計畫，可能對晶圓市場帶來深遠影響。在 ChatGPT 帶動下，AI 市場規模持續成長，而三星晶圓早早布局，有機會斬獲豐碩的成果。

Tenstorrent 和 Groq 都是在全球 AI 產業頗具發展性的公司，Tenstorrent 執行長便是 Jim Keller，他曾帶領蘋果、特斯拉、英特爾、超微的先進半導體設計工作，是業界傳奇人物，有「晶片大神」之稱。

Groq 由 Google 前員工 Jonathan Ross 在 2016 年創立。該公司因最近與 Meta 展開合作，外界認為有機會對輝達 (NVDA-US) 構成威脅。