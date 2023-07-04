三星開打法律戰 指控京東方侵害五項專利

三星電子旗下三星顯示器 (Samsung Display) 對中國面板大廠京東方科技提起訴訟，指控對手侵害三星在包括蘋果 (AAPL-US) iPhone 12 在內的行動設備上使用的面板五項專利。

三星週一向德州東部的美國聯邦法院提交提起訴訟，該法院以審理和判決速度快而聞名，這是三星首次在專利糾紛中直接針對中國主要競爭對手。

三星於訴狀中提到：「由於被告侵害『599 專利』，三星顯示器已經並將繼續遭受無法彌補的損害，而且法律上沒有充分的補救措施，除非本法院禁止被告侵權。」訴訟提到的 599 專利可以提高設備的圖片 / 影像品質。

三星向法院要求，就京東方提供的 OLED 專利侵權行為，德州聯邦陪審團判給三星損害賠償金，並且下達禁令，停止進口和銷售京東方侵權的顯示器。

三星顯示器自去年 12 月向美國國際貿易委員會 (ITC) 提出專利侵權調查，將 17 間美國 OLED 面板批發商列為被告，引發了該機構的調查，業界一致認為京東方才是其真正目標。

蘋果一直在其部分 Apple Watch 和 iPhone 機型上使用 OLED 面板，包括最新的 iPhone 14。蘋果表示，OLED 具有超薄、高色彩飽和度、快速響應時間和理論上較低的功耗等優點，比傳統螢幕更優秀。

市場研究公司 Omdia 表示，OLED 面板市場由三星顯示器主導，京東方縮小以往差距，去年超越韓國 LG Display，成為 OLED 第二大廠商。

截稿前，三星和蘋果沒有立即回應置評請求。

