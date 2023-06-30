記憶體寒冬 三星全球Q1半導體營收排名遭英特爾超車

記憶體寒冬之下，半導體業者第 1 季營收排名出現變化，三星電子從第一名被英特爾 (INTC-US) 擠到第二名，向來排名第三的 SK 海力士甚至掉出前 10 名。

根據市調機構 Omida 周四 (29 日) 提供的資料，三星電子第 1 季半導體營收年減 55.7% 至 89.29 億美元，落居第二，英特爾營收雖然也年減 37.5% 至 111.49 億美元，但足以超越三星、奪得第一。

2023 年 Q1 半導體業者營收排名 vs 2022 年 Q1 排名

英特爾 vs 2 三星電子 vs 1 高通 vs 4 博通 vs 7 超微 vs 8 輝達 vs 6 英飛凌 vs 12 蘋果 vs 11 德儀 vs 10 意法半導體 vs 13

資料來源：Omida

三星電子去年一直是半導體營收冠軍，但從去年第 3 季迄今，已經連三季不敵英特爾，原因是記憶體比整體半導體市場更不景氣。事實上，根據 Omida，第 1 季記憶體市場營收只有 193 億美元，僅占去年同期 436 億美元營收的 44%。

也因此，和三星電子並列記憶體三雄的 SK 海力士、美光 (MU-US)，雙雙跌出前十名。

在此同時，無晶圓廠表現突出，高通 (QCOM-US) 第 1 季營收年減 16.8% 至 79.42 億美元，排名仍從去年同期的第四上升到第三，博通 (AVGO-US) 營收年增 5.7% 至 66.65 億美元，排名從第七躍進第四，超微 (AMD-US) 營收年減 15.3% 至 52.99 億美元，名次則從第八爬升到第五。

而在繪圖晶片 (GPU) 市場稱霸的輝達 (NVDA-US)，第 1 季營收年減 18.4% 至 52.78 億美元，但排名持平在第六。

車用晶片大廠英飛凌 (Infineon) 排名挺進第七，營收年增 20.5% 至 43.81 億美元，是前十名中唯一交出兩位數增幅的公司。

正把觸角延伸到半導體設計的蘋果 (AAPL-US) 也有進展，第 1 季以 42.91 億美元營收取得第八名，從原本的 11 名前進。意法半導體 (STM-US)、類比晶片大廠德州儀器 (TI-US) 也趁著記憶體景氣不振有所斬獲，分別排名第 10、第九。

記憶體市場的衰退正在拖累整個半導體市場銷售，導致今年第 1 季的半導體營收較去年第 4 季下滑 9%，降至 1205 億美元。

根據 Omida 表示，半導體市場銷售已經連五季下滑，創 2002 年開始追蹤資料以來最漫長的低迷。