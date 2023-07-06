三星Q2營益估年減96% 再創逾14年新低

三星電子 (005930-KR) 定於本周公布初步財報，市場預估第二季營業利潤較去年同期大減 96%，再刷 14 年新低，顯示即使宣布減產，供應過剩帶來的影響揮之不去，仍持續拖累三星旗下最賺錢的晶片事業。

Refinitiv SmartEstimate 針對 27 名分析師進行的調查指出，作為全球最大記憶體、智慧手機和電視供應商，三星 4 月至 6 月的營業利益可能降至 5550 億韓元 (約 4.27 億美元)，較去年同期的 14.1 兆韓元大幅滑落。

這主要是因為，隨著記憶體價格下滑與存貨大幅跌價，三星最賺錢的晶片事業可能出現約 3 兆至 4 兆美元的季度虧損。

若上述預測為真，這恐怕會是該公司自 2008 年第四季以來最低獲利，當時三星報告綜合營業虧損約 7400 億韓元。三星將在本周五 (7 日) 公布第二季初步業績，並於本月稍晚公布正式財報。

TrendForce 數據顯示，應用於智慧手機、個人電腦 (PC) 和伺服器的 DRAM 記憶體價格在本季繼續下跌，跌幅約 13% 至 18%，原因是買家不願意購買新的晶片，且庫存也已耗盡。

不過，分析師表示，因三星和其他同業相繼減產，記憶體跌價幅度已較前幾季放緩，預估第三季左右會觸底，但可能要等到 2024 年才會大幅改善。

分析師表示，即使經濟現況低迷，三星仍努力提升在人工智慧 (AI) 等領域的晶片需求市占率，像是高頻寬記憶體 (HBM) 和晶圓代工。

根據五位分析師平均預測，三星 Q2 行動事業營業利潤估約 3.3 兆韓元，削減行銷支出有助抵銷 Q1 智慧手機銷售略降的影響。

三星即將在 7 月 26 日舉辦 Samsung Galaxy Unpacked 2023 全球發表會，新一代摺疊機「Galaxy Z Flip5」和「Galaxy Z Fold 5」有望正式亮相。分析師認為，本次發表會之所以比以往提前幾周，是為了和蘋果 (AAPL-US) 競奪高階手機的市場主導權。