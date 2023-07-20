〈財報前瞻〉iPhone銷量前景堪憂 蘋果Q3料差強人意 Q4恐更令華爾街失望

蘋果 (AAPL-US) 兩周後 (8 月 3 日) 將公布財報，華爾街分析師已開始調整他們對蘋果第三季 (6 月季度) 與之後的預期，至少一位分析師認為 iPhone 近期銷量前景堪憂，而 iPhone 銷量在營收總額中佔比超過一半。

美銀全球研究分析師 Wamsi Mohan 周三將蘋果目標價自 190 美元上調至 210 美元，但重申對該股的「中立」評級，理由是他擔心本財年 (9 月止) 的 iPhone 銷量恐遜於華爾街共識預期。

Mohan 研究報告指出，蘋果第三季業績可能「大致上符合」華爾街預期，即營收 818 億美元、每股獲利 1.19 美元。但他估計營收為 807 億美元、每股獲利 1.17 美元，略低於華爾街預期共識。

Mohan 指出，雖然管理層預計匯率會負面衝擊 4 個百分點，但他認為實際影響應該不到 2 個百分點。

但 Mohan 認為，蘋果第四季 (9 月季度) 財測恐令華爾街失望。他稱經由渠道檢查發現，iPhone 15 恐ㄒ遭推遲數周才發布，從而令該手機首次亮相的時間延後至 12 月季度。

他估計蘋果第四季營收 871 億美元，遠低於市場預期的 916 億美元，且這已將有利的外匯因素帶來的 2.5% 增長納入計算。

Mohan 預期，蘋果所有硬體類別的第三季銷量都將較去年同期下降，且考量新一代 iPhone 的發布時間點，以及 Mac 的相較門檻更高，第四季產品營收恐怕進一步下降。

他目前預期第四季 4800 萬部，低於華爾街共識預期的 5100 萬部。

蘋果周三收高 0.71% 至每股 195.10 美元，因該公司正開發人工智慧 (AI) 聊天機器人的消息見報而股價小漲。