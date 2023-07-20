Carvana今年迄今瘋漲1000%以上 巴隆：軋空行情恐難持續

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 周三 (19 日) 股價逆轉飆漲 40%，該股年初價格不到 5 美元，現在價格超過 55 美元，今年迄今約 1077% 的驚人漲幅令投資人想知道這股推漲的力量是什麼，以及能否持續下去。

《巴隆周刊》專欄作家 Al Root 認為，這美好光景恐怕難以持續。

Carvana 周三漲逾 40%，收每股 55.80 美元，係因公布創下有史以來最高季度收益，以及達成債務重組協議，未償債務總額將減少 12 億美元以上。

季度收益表現

Carvana 第二季每股虧損約 1.11 美元，低於華爾街預計虧損的 1.13 美元，Ebitda(稅前息前折舊攤銷前獲利) 更大勝預期。

Gordon Haskett 分析師 Don Bilson 表示，Carvana 上個月初估計第二季 Ebitda 將超過 5000 萬美元，而實際數字為 1.55 億美元，扣除約 7000 萬美元的非經常性福利後，Ebitda 仍有 8500 萬美元，遠勝預期。

債務協商

Carvana 表示已與貸方達成協議，消除了應在 2025 年和 2027 年償還的大部分債務，意味該公司獲得更大的財務靈活性。然而，Carvana 仍在虧損，長期前景也沒有太大變化。

分析師預期該公司 2024 每股虧損 4.87 美元，較幾個月前預估的每股虧損 5.37 美元下降，但 2024 年自由現金流預計為負 6.67 億美元，較幾個月前預計的負 6.42 億美元狀況更糟。

這些無法讓今年迄今破 1000% 的漲幅合理化，或許對損失的恐懼才是真正的理由：賣空者正遭屠殺。

追蹤賣空數據的 S3 Partners 金融公司預測分析總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，該股空單餘額比率 47.8%，對 Carvana 這樣規模的公司來說，這樣的數額 (價值 16 億美元的 4040 萬股) 相當巨大。(S&P 500 指數的空單餘額比率不到 2%)

高度遭賣空的股票若開始好轉，因投資人急於平倉，很可能激起空單回補力道，讓股價大幅上漲。Dusaniwsky 指出，今年已見 1375 萬股空單回補，價值 5.47 億美元。「截至昨天收盤，Carvana 空頭今年按市值計算已損失 15.4 億美元，7 月損失 4.42 億美元。」

即使漲逾 1000%，Carvana 股價仍較 2021 年創下歷史高點每股 377 美元下跌約 86%。該股可能會進一步上漲，但從估值來看並不合理。

華爾街預估 Carvana 將在 2026 年產生約 2.5 億美元的正自由現金流，屆時股價現金流量比約 31。以 2024 年預估自由現金流計算，S&P 500 指數的股價現金流量比約 22。

《巴隆周刊》專欄作家 Al Root 認為，這漲勢恐難持續下去，因為賣空者終將完成回補，從而減少購買力道，且 Carvana 的財務狀況並不太美好。投資者應保持謹慎。