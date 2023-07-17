大摩：印度將占蘋果公司未來5年20%用戶成長

摩根士丹利分析師在周一 (17 日) 的報告中表示，印度可能成為蘋果公司 (AAPL-US) 未來 5 年營收和安裝量成長的主要推動力，主因是蘋果對印度製造業的投資以及該國的「經濟榮景」。

該報告還將蘋果的最新目標價從 190 美元上修至 220 美元，最佳估值上看 270 美元。摩根士丹利也重申蘋果是首選個股之一。

摩根士丹利分析師預測，未來 5 年，印度可能占蘋果公司收入成長的 15%；與過去相比，過去 5 年為 2%，如今營收約 60 億美元；印度也將占該公司安裝基數成長率的 20%。

摩根士丹利預測未來 10 年營收成長將達到 400 億美元，「相當於蘋果推出全新產品」。

分析師在評估中引用許多因素，包括印度電氣化的改善以及蘋果在該國建立製造和零售業務的明顯努力。摩根士丹利委託進行的一項調查顯示，印度消費者購買 iPhone 的願望和能力有所加強。

但分析師也提出警告，如果印度未能達到其經濟和人口成長目標，「預計蘋果不會成為印度如此重要的受益者」。

但摩根士丹利的基本面是看漲的。分析師表示：「總而言之，這意味著印度在未來 5 年多的時間裡對蘋果公司的成長演算法的重要性，將與中國在過去 5 年中的重要性一樣；我們也認為如今的市場低估了這一點。」