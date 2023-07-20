美股重點新聞摘要2023年07月20日

今日操盤前瞻

美股財報 (7/19 盤後)：特斯拉 (TSLA)、IBM(IBM)、Netflix(NFLX)、聯合航空 (UAL)

中國 7 月一年期、五年期 LPR

台灣 6 月外銷訂單

美國上周初領失業金、6 月成屋銷售

降價策略發酵 特斯拉 Q2 營收刷新高、利潤率受壓 盤後挫逾 4%

特斯拉 (Tesla) 周三 (19 日) 盤後公布上季營收、每股淨利 (EPS) 均優預期，營收再創歷史新高，但整體毛利率和營業利益率持續下滑，顯示降價雖有助於刺激買氣，也擠壓到獲利空間。閱讀全文...

IBM 獲利告捷 但營收遜於預期 維持全年財測不變

IBM 周三 (19 日) 盤後公布第 2 季財報，獲利優於市場預期、利潤率提高，尤其人工智慧 (AI)、紅帽 (Red Hat) 兩大事業的業績成長強勁，但受大型主機銷售下滑拖累，營收不如預期，盤後股價下挫逾 1%。 閱讀全文...

Netflix Q2 營收和訂閱均增長 但盤後仍挫逾 8%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周三 (19 日) 盤後公布，打擊寄生帳戶的舉措見成效，第二季營收和訂閱人數均見成長，但因營收仍低於市場預期、加上財測遜色，盤後下挫逾 8%。閱讀全文...

傳蘋果悄悄開發「Apple GPT」 力拚 OpenAI

彭博周三（19 日）援引知情人士消息報導，蘋果正在悄悄地開發生成式人工智慧（AI）工具，可能會挑戰 OpenAI、Alphabet 旗下的 Google 等公司的工具，但該公司尚未制定出向消費者推出這項技術的明確戰略。閱讀全文...