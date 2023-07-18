特斯拉推出電動汽車太陽能充電功能，美國銀行、洛克希德馬丁發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 19 分)

■ 道瓊指數：上漲 7，漲幅 0.02% 至 34770。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -6.75，跌幅 -0.04% 至 15834.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -0.25，跌幅 -0.01% 至 4553.50。

【今日總經數據】美國 6 月工業生產、美國 6 月零售銷售。今日發布季報的標普 500 成分股如下：

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二、美股盤前關注重點

1. 特斯拉於北美推出太陽能充電功能，可降低車主電費支出：特斯拉近日於美國推出「Charge on Solar」功能，特斯拉汽車可透過特斯拉太陽能系統進行充電。車主若想是用此版本，須將車機板升級至 2023.26 或更高的版本，特斯拉 Powerwall 需升級到 23.12.10 或更高的版本，此外還需升級特斯拉應用至 4.22.5 版本以協調兩者運用，用戶完成升級後，打開特斯拉應用程序，就可以點擊「Charge on Solar」功能，用戶可更據自己得需求，設定費用限制及首選費用位置等，特斯拉盤前接續昨日漲勢上漲 1.87%。

2. 半導體晶片大廠尋求美國政府放寬對華出口限制：據傳昨日英特爾、高通、輝達等多家半導體晶片大廠與拜登政府會面，討論對華政策，據知情人士表示，多家半導體大廠皆反對收緊晶片和半導體設備對中國的出口管制，據傳拜登政府將於幾週內公布新規定。

3. 聯準會官員演說：今晚總經焦點除了持續據焦於聯準會官員 Barr 和 Gibson 的演說，目前市場對下週的 FOMC 會議大多認為將再升息一碼至 5.25%~5.5%；因而關鍵將是，官員認同到底是近期市場預期的 7 月將是最後一次升息，又或者下半年可能再繼續升息。若持續偏鷹，恐導致股市震盪。此外，今晚美國將公布 6 月零售銷售及工業生產數據，此將是觀察美國經濟狀況的重要指標之一。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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