特斯拉「價格戰」究竟犧牲多少利潤？Q2財報即將揭曉

今年以來，人工智慧（AI）熱潮推動美國科技巨擘股價暴漲，七巨頭（蘋果、微軟、Google 母公司 Alphabet、亞馬遜、臉書、輝達及特斯拉）也再度成為市場焦點。如今美股第 2 季財報季開跑，這些大咖的業績也備受矚目。

據《財聯社》報導，特斯拉 (TSLA-US) 一馬當先，將於美東時間周三美股盤後（台北時間周四清晨）公布第 2 季財報。華爾街預估，特斯拉上季營收將達到 245 億美元，每股收益為 0.82 美元。

特斯拉的成績單通常會在市場引發不小騷動。自 5 月底以來，特斯拉股價累計上漲逾 55%，市值也增加超過 300 億美元。

自去年年底以來，特斯拉發起一波「價格戰」，頻繁調整電動車售價，目的是刺激電動車需求，並保持競爭優勢。當然，降價策略也確實奏效了，特斯拉第 2 季交車量達到 46.6 萬輛，優於華爾街預測，並打破歷史紀錄。

亮麗交車量數據會轉化為營收，但特斯拉展開一系列降價促銷活動後，華爾街分析師正密切關注該公司的毛利率。

美國投銀 Wedbush 分析師 Dan Ives 在最新報告中寫道：「利潤率、利潤率、利潤率。」重要的話說三遍，Ives 的報告標題凸顯了他的關注重點。

Ives 預估，特斯拉第 2 季毛利率將降至 17.5%，低於上季的 19.3%，寫下 2019 年以來最低水準。數據分析平台 Visible Alpha 對 19 位分析師的調查結果則顯示，毛利率將降至 18.9%。

嘉盛集團資深分析師 Joshua Warner 指出，除了利潤率，投資人還想從特斯拉法說會上了解更多細節，例如特斯拉是否會在印度建廠。

FactSet 的數據顯示，自 5 月底以來，特斯拉的平均目標價已從 190 美元升至約 230 美元，上漲約 40 美元。其中，New Street Research 的目標價最高，該機構分析師 Pierre Ferragu 給出每股 350 美元的超高目標價。