英國通膨降溫英鎊走軟 有望創3周來最大跌幅

英國通膨率放緩程度超過預期，觸及一年多來最低水準，可能意味著英國央行（BOE）不必如預期般大力升息，英鎊周三（19 日）走軟，而日本央行（BOJ）的最新鴿派言論導致日元走軟。

英鎊兌美元匯率貶值 0.78%，至 1 英鎊兌 1.2930 美元，這意味著英鎊兌美元將創 3 周以來最大百分比跌幅，繼續從上周四觸及的 1.3144 美元的 15 個月高點回落，另外英鎊兌歐元匯率也走軟。

法國興業銀行企業研究外匯和利率主管 Kenneth Broux 表示，隨著英國公債殖利率相對於美國、德國公債殖利率下滑，英鎊的獲利回吐不應令人意外，英鎊在最近幾周上漲後處在超買狀態。

英國通膨數據公布前，投資人認為 BOE 在 8 月升息 2 碼（50 個基點）的可能性約為 60%，數據公布後升息 1 碼（25 個基點）的可能性升至 60%。

有外媒報導指出，這一切都與亞太地區央行有關，美元兌日元匯率攀升至一周高點，最後升值 0.68% 至 139.81 美元。

日本央行總裁植田和男昨日表示，要實現央行 2% 的通膨目標還有一段距離，這表明他決心暫時維持超寬鬆的貨幣政策，與其他主要央行形成鮮明對比。

其他市場方面，歐元兌美元小幅下跌至 1.12185 美元，遠離前一日交易日觸及的 17 個月高點 1.1276 美元，這讓美元指數上漲 0.27%，至 100.12，從前一交易日觸及的 15 個月低點反彈。

路透分析師預估，美國聯準會（Fed）將在本月底的貨幣政策會議上升息 1 碼，多數分析師認為這將結束 Fed 當前的貨幣緊縮周期。