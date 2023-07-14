英國CMA延長審查微軟收購動視暴雪案6周時間

英國競爭監管機構周五 (14 日) 表示，將對微軟 (MSFT-US) 收購電子遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US) 的審查期限延長 6 周。

宣布延期將使監管機構有更多時間審查兩方提出的提案，以解決其暫停阻止該交易的活動後的擔憂。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周五表示，「調查小組決定延長 6 周，因為它認為有特殊原因這麼做。因此，修訂後的期限將於 2023 年 8 月 29 日結束。」

CMA 一直堅決反對微軟斥資 690 億美元收購動視暴雪，並於 4 月份因新興雲端遊戲市場的競爭擔憂而阻止該交易。

CMA 本周稍早似乎軟化語氣，表示已準備好恢復與微軟的討論。CMA 立場軟化是因為在美國聯邦貿易委員會 (FTC) 阻止該交易的訴訟被法院駁回。

CMA 發言人周二 (11 日) 表示：「我們隨時準備考慮微軟提出的任何重組交易的建議，以解決我們最終報告中提出的擔憂。」

CMA 的擔憂集中在微軟將動視遊戲打造為自有平台獨占的可能性，因為這家科技巨頭的目標鎖定在新興的雲端遊戲市場；這種技術將可有效地允許用戶在遠距伺服器上串流遊戲，一如 Netflix。

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微軟向 CMA 提出的多項讓步迄今未被接受。其中包括將微軟和動視的一些遊戲授權給其他雲端遊戲提供商。然而，CMA 拒絕這些提議的說詞是認為這些提議很難執行，而且不足以保護雲端遊戲市場的競爭。

現在，微軟和動視需要提出比這更進一步的新提案，以降低 CMA 的擔憂。分析師指出，這可能包括加強授權交易，甚至可能分拆其英國雲端遊戲業務。

CMA 在今年 2 月發出一份補救措施建議的通知，其中包括出售其與熱門遊戲《使命召喚》相關的部門以及分拆動視暴雪的部分業務。當時微軟表示這是不可行的。

《彭博》周五引述知情人士的話報導，微軟可能會將其英國部分雲端遊戲市場權利出售給其他公司，以安撫 CMA。

這項收購案也遭到美國的反對，但本周稍早時，美國加州北區地方法院作出有利兩家公司的判決，該交易似乎在美國獲得支持。美國 FTC 於周三對拒絕初步禁令請求的決定提起上訴，繼續要求阻止交易。