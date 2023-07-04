〈紐約匯市〉美元指數震盪持平 日元兌美元徘徊145關卡

美元指數周一 (3 日) 震盪後幾乎持平，在日本財務大臣上周針對匯市過度波動發出警告後，日元兌美元走貶，徘徊在 145 關卡附近。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.07%，至 102.98。

經濟數據顯示，美國 6 月 ISM 製造業指數，從 5 月的 46.9 降至 46，是 2020 年 5 月來最低，也是連續第八個月處在 50 以下的萎縮區間。隨著供應鏈瓶頸緩解，加上利率上升抑制需求，價格指數從 5 月的 44.2 進一步下滑至 41.8。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，ISM 指數的關鍵在於製造商的支付價格，這遠低於預期。數據公布後，美元回吐稍早升幅。

根據 ISM 6 月調查，製造業的物價壓力持續下滑，顯示美國通膨問題正在獲得控制，不過，非農就業、首次請領失業金和新屋開工等數據，反映經濟仍持續成長，引發部分人士對通膨可能在夏季尾聲升溫的擔憂。

美國即將在 7 月 12 日公布 6 月消費者物價指數 (CPI)。OANDA 資深市場分析師 Ed Moya 認為，通膨下滑的過程將在下周來到尾聲，之後物價有可能再度上揚。

受此預期影響，對利率政策較敏感的 2 年期美債殖利率先跌後升。

繼上周五 (30 日) 短暫上揚後，日元兌美元今重回貶勢，跌近 0.3% 至 144.66 日元兌 1 美元。

日元匯價上周五盤中貶破 145 關卡後，財務大臣鈴木俊一重申，政府密切關注匯市動向，警告投資人不應過度拋售日元。

歐元震盪後幾乎持平，報 1.0910 美元。因歐洲央行 (ECB) 的緊縮政策擠壓融資空間，歐元區公布 6 月製造業活動加速萎縮。

在岸人民幣兌美元上周末貶至近八個月低點後，小跌 0.08% 至 7.2450 人民幣兌 1 美元。中國周一公布 6 月工廠活動成長放緩，企業對低迷市況的擔憂情緒，削弱了市場信心，令招聘降溫。

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