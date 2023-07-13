〈陸港盤後〉李強指示要支持平台企業 恒生科技指數飆漲近4%

中國 A 股市場三大指數週四（13 日）收盤齊揚，漲幅均超過 1%，港股恒生科技指數的漲幅更接近 4%，利多是中國國務院總理李強指示地方政府要增強支持平台企業的力道。

滬指週四收盤漲 1.26% 報 3,236.48 點，深成指勁漲 1.61% 報 11,095.44 點，創業板指大漲 1.85% 報 2,237.51 點；兩市成交額合計人民幣 9,208 億元，「北向資金」淨流入 135.85 億元。

媒體、半導體類股齊漲，釀酒、保險、券商、銀行、有色、石油等族群同步走高，汽車、旅遊等類股走低。

恒生指數週四收盤驟漲 2.6% 報 19,350.62 點，恒生科技指數飆漲 3.82% 報 4,237.09 點。

李強週三召開平台企業座談會，聽取對促進平台經濟規範健康持續發展的意見，這是李強上任以來首度召開平台企業座談會。座談會上，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後在座談會上發言。

李強說，平台經濟在發展全局中的地位和作用日益凸顯，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。他要求「要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展」。

Saxo Capital Markets 策略師黃永輝（Redmond Wong）認為，李強的發言，顯示中國政府把大型網路公司視為推行產業政策、創造就業機會、突破關鍵技術瓶頸的工具。

近期中國經濟復甦動能疲弱。海關總署週四公布的數據顯示，以美元計價，6 月出口年降 12.4%，降幅大於 5 月的 7.5%，顯示全球經濟放緩抑制市場對中國商品的需求。

中國監管機關上週宣布，螞蟻和騰訊總計挨罰人民幣 101 億元左右，市場普遍解讀這是北京結束科技業打壓的信號。