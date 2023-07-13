中國運動科技第一股Keep港交所上市 市值近170億港元

中國運動科技第一股 Keep(03650-HK) 在港交所正式上市，發行價為每股 28.92 港元，預計發售 1083.9 萬股，共募資 1.92 億港元。

Keep 上市首日盤中一度漲至每股 32 港元，漲幅超 10%，市值近 170 億港元。有數據顯示，自 2014 年成立以來，Keep 共進行了 9 輪融資，累計融資金額達到近 6.48 億美元。其中，包含 GGV 紀源資本、五源資本、BAI 資本等多個投資機構都多次參與了 Keep 的融資。

報導指出，在資金消耗量大、資方多輪投資參與下，外界戲稱 Keep 是被投資人「逼著」上市的說法，似乎不無道理。

Keep 主要有三大業務，分別為自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容、廣告及其他。從過去 2 年的數據來看，前兩大主營業務皆獲得了不錯的成長。自有品牌運動產品業務營收在 2022 年年增 30.3%，會員訂閱及線上付費內容業務營收年增 60% 以上。

但是，Keep 三大主營業務模式都非常依賴流量變現，若想提振收入，Keep 只能不斷出資營銷。有數據顯示，在 2020、2021、2022 年，Keep 經調整後的淨虧損分別達到 1.06 億元、8.27 億元和 6.67 億元，累計虧損 16 億元。

但是回歸本質來看，缺乏產品與服務創新，僅靠營銷來獲取流量難以為繼。據招股書， 2020 年、2021 年及 2022 年，Keep 的平均月會員留存率分別為 73.3%、71.7% 及 65.3%。可見 Keep 的會員留存率逐步降低，且在 2022 年銷售及營銷開支縮減的前提下，會員留存率跌至 70% 以下。

報導指出，總結來說，在會員訂閱依賴營銷驅動，線上和線下開店也都面臨高度競爭下，Keep 恐怕不得不上市求存。