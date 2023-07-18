Chipotle與加盟業者簽約 將在中東開設分店

Chipotle (CMG-US) 周二 (18 日) 宣布，已與其首個加盟經營合作夥伴、總部位於科威特的 Alshaya Group 簽署協議，將於明年在中東開設分店。

Chipotle 目前在加拿大和歐洲擁有 50 多家分店。所有門市均由公司擁有和直營，美國的約 3200 家門市也是如此。與 Alshaya 的合作協議代表了 Chipotle 在進軍新市場時首次與當地加盟零售營運商合作。

Chipotle CEO 尼科爾 (Brian Niccol) 表示，初步計畫要求在杜拜和科威特各開設兩家門市，但具體地點尚未確定。

他表示，Alshaya 集團與星巴克 (SBUX-US)、Shake Shack (SHAK-US) 和 Texas Roadhouse (TXRH-US) 等其他主要品牌都有合作，鑑於其成熟的市場經驗以及對 Chipotle「誠信食品」主張的承諾，該集團是交易的合適人選。

他補充說，保持食材新鮮和真實，並根據美國經驗進行本地菜單調整將是關鍵，「它們擁有偉大的品牌、出色的營運、出色的人才計劃，讓我們相信他們能夠在中東有效地執行 Chipotle 的理念。」

在評估中東市場時，尼科爾表示，合作以確保從地點到招聘再到供應鏈的各個方面取得成功非常重要。

他表示，如果中東的前幾家分店取得成功，那麼該地區有望再開數百家分店。他補充說，該協議可以作為該公司尋求其他市場的新模式。

他說，「環顧全世界，我們將評估 Chipotle 偉大的所有要素。如果我們認為某個領域需要合作夥伴，那麼我們就會考慮尋找合作夥伴。」

雖然該品牌在特定的擴張之旅中已經招募了加盟經營合作夥伴，但不要指望美國會出現加盟經營機會。尼科爾表示，目前在美國「無意」這麼做，「我們在美國的投資資本回報率處於行業領先位。」「我們擁有可用的資產負債表和資本，可以利用自己的資本能力來應對成長，而且我認為我們已經證明自行有效經營餐廳的能力。」

Chipotle 股票 2023 年上漲超過 50%，是餐飲業表現最好的個股之一。