終於公布了！中國恒大補發財報 兩年巨虧人民幣8,120億

陷入流動性危機的中國恒大 (03333-HK) ，終於交出賬本，在週一（17 日）晚間公布 2021 年與 2022 年財報，兩年巨虧人民幣（下同）8,120 億元，凸顯房市景氣低迷對中國恒大的衝擊。

中國恒大在週一連續補發 2021 年報、2022 年半年報及 2022 年報，2022 年營收為 2,301 億元，2022 年淨虧損 1,258 億元，加上 2021 年淨虧損 6,862 億元，近兩年合計虧損 8,120 億元。截至 2022 年末，負債總額為 2.44 兆元。

值得一提的是，在更換原核數師審計機構資誠後，新審計機構上會栢誠會計師事務所認為，恒大持續經營有多項不確定性因素，且期初結餘和比較數據可能有錯誤表述，因此，上會栢誠對恒大 2021 年報和 2022 年報均出具「無法發表意見」報告。

上會栢誠認為，中國恒大不僅面臨高額虧損、債台高築，還涉及多起訴訟和仲裁案件，可能對其持續經營的能力帶來重大疑慮，導致中國恒大無法在正常業務過程中變現和清償負債。

資誠早在 2009 年恒大赴港上市就與之合作，中國恒大每年審計報告均由資誠出具無保留意見。然而，中國恆大爆發債務危機後，資誠也受到牽連，於 2021 年 10 月和 2022 年 8 月兩次被香港財務匯報局調查。

中國恒大股票自 2022 年 3 月 21 日起在港交所暫停交易。儘管財報發布是股票復牌的前置條件之一，但中國恒大的復牌之路可能需要更多努力。