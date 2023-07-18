SiC龍頭Wolfspeed公告 供應鏈不受中國鎵鍺出口限制影響

碳化矽 (SiC) 材料領導廠商 Wolfspeed 週一 (17 日) 發布聲明指出，公司供應鏈不受中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制的影響。

中國商務部和海關總署最近聯合公告，中國為了維護國家安全和利益，決定自 8 月 1 日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制，未經許可，不得出口。

Wolfspeed 發言人 Melinda Walker 週一發布聲明指出：「經過內部審查，該公司已確認其供應鏈不會受到擬議的鎵和鍺出口限制的影響。」

Walker 稱：「公司致力於以高品質、可用性，承擔社會責任和基於成本等原則與我們的供應合作夥伴管理其供應鏈。我們意識到，全球事件可能導致市場動盪變化，這需要我們定期審查供應鏈，我們將繼續這樣做，以確保 Wolfspeed 市場需求得到滿足。」

Wolfspeed (WOLF-US) 週一大漲 3.55% 至每股 66.76 美元，年初迄今下滑 0.68%。

Wolfspeed 在全球採用碳化矽和氮化鎵技術方面處於領先地位，掌握全球六成市占率，提供行業領先的解決方案，以實現高效的能源消耗和可持續的未來。

Wolfspeed 主要的產品有三大領域。第一是 WolfPACK 碳化矽功率模組系列 WolfPACK GM3 電源模組。第二是先進的 X 波段雷達設備，第三是 650 伏特碳化矽 MOSFET，適用於電動汽車、快速充電、5G、可再生能源和儲存、航空 / 航太和國防等各種應用。