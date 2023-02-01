傳Wolfspeed攜手采埃孚 將在德國蓋電動車晶片廠

路透周三（1 日）援引 3 名知情人士消息報導，德國晶片供應商采埃孚（ZF Friedrichshafen）和美國晶片製造商 Wolfspeed(WOLF-US) 將於本日宣布在德國薩爾州建立電動汽車晶片工廠的計畫。

據悉，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和經濟部長哈柏克（Robert Habeck）將出席該活動，這表明政府預估獲得歐盟批准，替工廠提供補貼並開始建設。

采埃孚發言人對此消息拒絕置評，Wolfspeed 則沒有回應。截稿前，Wolfspeed(WOLF-US) 美股盤前上漲 0.31%，每股暫報 77.25 美元。

歐洲各國政府擔心，美國透過《通膨削減法案》（IRA）提供的補帖將吸引歐洲投資，因此競相推出新的工業計畫。

一名德國政府消息人士表示：「在大眾擔心美國希望透過 IRA 轉移歐洲的投資之際，我們展現美國公司在德國投資意願。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於周三提出相關計畫，這在一定程度上被視為對美國 IRA 的回應，該計畫目的是確保歐盟在綠色技術方面發揮主導作用並減少對中國依賴。

外界預估該計畫的措施將包括放寬歐盟國家援助規則、改變現有歐盟資金用途以及加快對歐盟綠色計畫的審核。

歐洲已通過一項 450 億歐元的計畫，到 2030 年將其半導體市占從目前的 8% 提高至 20%，不過該計畫還須在歐洲議會辯論後才能成為法律。

歐洲最大汽車製造商福斯汽車（Volkswagen）曾在 1 月警告，晶片短缺意味著 2023 年將繼續動盪和充滿挑戰，但預料供應將有所改善。

Wolfspeed 專門生產碳化矽（SiC）晶片，該晶片因能承受高電壓且節能效果佳而受汽車製造商青睞。去年 9 月，該公司宣布將在美國建立新廠並於 2030 年完工，還表示這是全球最大的碳化矽材料工廠。

根據德國《商報》（Handelsblatt）此前報導，Wolfspeed 在德國工廠將耗資逾 20 億歐元（22 億美元），未來 4 年內開始生產，而采埃孚會持有少數股權。