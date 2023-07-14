智庫：UPS司機罷工十天損失恐逾70億美元 代價估為百年來最高

一家專門研究勞工行為對經濟影響的智庫表示，聯合包裹 (UPS-US) 貨車司機罷工，可能是美國至少一個世紀以來代價最高昂的罷工行動，停工十天的損失恐超過 70 億美元。

美國物流巨頭 UPS 與貨車司機工會 (IBT) 的勞資合約談判近來陷入僵局，隨著現有合約即將在 7 月底到期，貨車司機們警告，若未能及時達成協議，UPS 旗下約 34 萬名員工將發起罷工。

Anderson Economic Group(AEG) 預估，UPS 客戶將因此損失 40 億美元，直接薪資損失超過 10 億美元。UPS 員工曾在 1997 年發起為期 15 天的罷工，當時對公司造成 8.5 億美元的損失，並導致部分客戶轉向使用聯邦快遞 (FDX-US) 的服務。

IBT 代表約 34 萬名 UPS 員工，負責全美約四分之一的包裹遞送服務，服務範圍幾乎涵蓋全美各個城鎮。物流專家警告，罷工恐導致每日上百萬件貨物延遲，甚至再度引發供應鏈混亂，造成通膨問題。

AEG 執行長 Patrick Anderson 談到潛在罷工行動時表示，消費者幾天之內就會感受到罷工的影響。

本次勞資談判陷入僵局的其中一個癥結點，與兼職員工的薪資有關，這些員工約占總員工數的一半，其中又以長期兼職人員最為不滿，因爲他們的薪資只比新進員工多出一點點，後者的薪資因就業市場吃緊而大幅上漲。

UPS 呼籲貨車司機重回談判桌，但工會代表堅持，UPS 必須為那些在疫情期間冒著生命危險幫公司創造巨額利潤的員工，提供更優渥的待遇。

Stifel 分析師 Bruce Chan 最近發布報告表示，UPS 面臨著兩個不具吸引力的選擇，其一是冒著罷工導致客戶損失的風險，其二是同意工會的要求，但身處在通膨環境下，相較於其他沒有工會的同業，這恐怕會導致 UPS 在勞動力成本上位居劣勢，無論無何，兩種選擇都會為 UPS 帶來痛苦。