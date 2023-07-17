Fisker將在印度銷售限量版電動SUV 第四季開始交付

美國電動車新創公司 Fisker 周一（17 日）表示，將替印度市場生產 100 輛限量版 SUV，預估將於今年第四季開始交付。

截稿前，Fisker(FSR-US) 周一早盤股價上漲 3.81%，每股暫報 6.41 美元。

Fisker 曾在去年 9 月表示，將於 2023 年 7 月開始在印度銷售其 Ocean 電動 SUV，幾年後開始在當地生產。但該公司現在預估，這款名為「Fisker Ocean Extreme Vigyan」的 SUV 將於 9 月在印度完成最後的檢查，定價將與歐洲市場一致。

Fisker Ocean Extreme 在德國的不含稅售價微 69,950 歐元（約合 78,588.83 美元），相當約 645 萬印度盧比，而在美國的售價為 37,499 美元。

在印度每年賣出的 300 萬輛汽車中，電動車僅占 1%，印度政府希望到 2030 年將這一比例提高 30%。為此，印度推出一些激勵措施，包括替消費者減稅。

國際能源署（IEA）數據顯示，到 2023 年，在印度以及除中國、美國和歐洲以外的所有地區，電動車銷量預估將占汽車銷量的 2%-3%，雖然這一比例相對較小，但仍不斷成長。

報導指出，Fisker 在印度第四大城市海德拉巴（Hyderabad）設有辦事處，在印度擁有約 100 名員工。另外，該公司還和麥格納國際 (MGA-US) 簽訂製造合約，後者將在奧地利子公司生產 Ocean 電動車並運往印度。Fisker 還希望與鴻海 (2317-TW) 在印度生產其下一代電動車，及車型較小的五人座 PEAR。