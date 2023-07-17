特斯拉扣折戰將提升上季營收 但也將重創獲利

特斯拉 (TSLA-US) 利用降價提振銷量的作法，可望推動上季營收創下最近 5 季以來最強勁的成長，但同時也將同期的獲利率壓至 3 年來新低。

由馬斯克 (Elon Musk) 領導的電動車製造商自去年年底以來發起一連串價格戰，以刺激需求並平息來自福特汽車 (F-US) 等傳統汽車製造商和比亞迪等中國競爭對手的競爭。

Visible Alpha 調查的 19 名分析師表示，特斯拉於周三 (19 日) 布佈的財報預計第 2 季毛利率將下降至 18.9%。較上季的 20.2% 和去年同期的 25.9% 都有所下降。

專注於移動出行的投行分析師家戈洛姆 (Vitaly Golomb) 表示，特斯拉第 2 季交車數比前三個月略有增加，唯一原因是它以犧牲利潤為代價大幅折扣，「很明顯，它們是一家汽車公司，與其他製造商具有相同的供應鏈和需求壓力。它們甚至擁有設計已分別達 3 年和 6 年的 Model 3 和 Model Y，其庫存不斷增加，而且似乎需求已達到一定的飽和點。」

這家全球市值最高的汽車製造商本季生產的汽車比交車數多出 13560 輛。雖然這個差距比第 1 季有所縮小，但對該公司來說，這是一個令人擔憂的趨勢。該公司去年 10 月預測，將在可預見的未來售出其生產的每輛汽車。

缺乏新車型也讓特斯拉更難在中國與競爭對手抗衡。中國經濟復甦不平衡，加上本土企業提供的更新、更炫的產品對需求造成了壓力。

根據中國官方數據，特斯拉本季中國製電動車的交車量創下歷史新高，但其在中國純電動和插電式混合動力汽車的市占率從 2023 年前三個月的 10.5% 降至上季的 8.8%。

晨星公司分析師戈爾德斯坦 (Seth Goldstein) 表示：「隨著時間過去，特斯拉在電動車領域的市占率可能會下降。」「不過，比較適當的衡量標準是特斯拉的整體汽車市占率，隨著交車量的持續增加，該比率也在持續上升。」

隨著電動車銷售放緩，特斯拉一直在積極採取行動，搶進美國充電市場，以實現收入多元化。

它已與福特汽車和通用汽車 (GM-US) 等公司合作使用其北美充電標準 (NACS)。此舉使其今年的市值增加一倍多，達到 8800 億美元。其他許多充電公司也都表示將採用特斯拉標準。

Refinitiv 表示，雖然這對第 2 季收入貢獻不大，預計第 2 季收入將成長 45.2% 達到 245.9 億美元；但分析師預測，這將在未來顯著提高公司的營收。

Piper Sandler 預計，到 2032 年，特斯拉充電網絡帶來的收入將達到 96.5 億美元，其中一半以上來自其他汽車製造商使用其網絡生產的電動車。