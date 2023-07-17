〈走進中國〉中國超過六成大學應屆畢業生 考慮網紅、直播等新興職業

當網紅、做直播，正成為不少中國年輕人期待的工作。

微博近日發布一項「當代年輕人就業在關注什麼」問卷數據：近萬名受訪大學應屆畢業生中，61.6% 受訪者就業時會考慮網紅、直播等新興職業，只有 38.4% 受訪者完全不考慮。

據央視財經報導，23 歲的周妍去年底從湖南老家來到杭州，進入主播產業剛滿三個月。周妍和朋友說，她們在求職過程中察覺到實際薪資比之前聽說的要低一些。

杭州九堡地區聚集不少直播基地，夜晚是電商直播最火熱的時段，每棟大樓都有幾十、上百個直播間，往往到晚上 12 點才結束。

一些從業者表示，有能力的主播薪資相對穩定，但對多數人來說，今年更難做了。業界人士說，不僅是新人主播，今年大咖主播收入也明顯減少。

浙江杭州某直播供應鏈企業負責人說：「以前，很多主播一年賺（人民幣，下同）一、兩千萬元正常，現在一年能夠賺一、兩百萬元，也是很正常的。以前像明星出場一樣，帶貨都要收一些坑位費，但現在很多主播都基本上不收錢了，用純傭金合作。現在這個狀態其實是比較合理的。」

艾媒咨詢首席分析師張毅指出，過去幾年監測數據顯示，尤其是最近一段時間，主播的薪資呈現一定程度下滑，下滑幅度在 30% 左右。

統計數字顯示，「頭部」與「尾部」主播的收入可謂是天差地別。《中國網路表演（直播與短影片）產業發展報告（2022-2023）》的數據顯示，以直播為主要收入來源的主播中，95.2% 主播月收入不到 5,000 元，僅 0.4% 主播月收入超過 10 萬元。

曾在廈門大學嘉庚學院任教的人才發展資深顧問陳曉霞指出，直播行業「二八定律」明顯，20% 的人賺走 80% 的利潤。人們看到的只是 20% 取得成功被仰望的人，其實更多人是仰望者。

隨著大量年輕人湧入，直播行業「青春飯」的屬性也愈加凸顯。中國演出行業協會的報告顯示，去年直播從業者中，18～29 歲年齡層的主播最多，佔全部主播的比率達到 64.2%；30～39 歲的比重為 20.9%。

在激烈競爭和嚴格年齡限制下，表面光鮮亮麗的直播等新興行業難言穩定。專家提醒，人們在入職直播等新行業前後，要有理性判斷和長遠規劃。

陳曉霞認為，畢業生求職時還是要多嘗試，多累積經驗，從事直播工作可以不斷積澱行業洞察力、人際關係管理、情緒穩定性等「可遷移自身能力」，以後也可以在其他領域發展和運用。