Threads上線才過一周 研究發現已充斥大量錯誤訊息和仇恨言論

Instagram 本月初剛推出的文字短貼文社群平台 Threads 上線才一周多，吸引超過 1 億人註冊，但最新研究顯示，這個新平台充斥了各種錯誤訊息和仇恨言論，和 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 希望打造的「友善」app 大相逕庭。

Media Matters 研究指出，Threads 上散布了和 2020 年美國大選、Coivd-19 與疫苗、種族歧視和 LGBTQ 偏見等錯誤資訊，顯然是 Meta 寬鬆內容審查政策下的又一個受害者。

該機構表示，Threads 沒有實施事實核查機制，顯示母公司 Meta 似乎放棄實施管理其他平台的反仇恨言論，因此無法避免氾濫的虛假訊息。

Media Matters 研究主任 Kayla Gogarty 受訪時說：「極端言論蜂擁至 Threads，當中有一些正是讓推特用戶心生不滿、轉往 Threads 的同一批人。」

研究發現，包括納粹同情者、反同志極端分子和白人至上主義者等極端主義者，上周紛紛加入 Threads，並且立即開始測試平台的內容審查極限。Gogarty 認為，Meta 似乎放棄執行 Instagram 禁止反 LGBTQ 仇恨言論的政策，放任右翼分子張貼仇恨言論。

Instagram 主管 Adam Mosseri 上周推出 Threads 曾說，Threads 的目標不是要取代推特，而是要為創造一個公開平台，讓人們可以在較不憤怒的地方好好對話，這番話當時獲得祖克伯背書。

多個人權和民主倡議組織本周曾致函祖克伯等 Meta 高層，敦促該公司改善言論政策，為 Threads 制定可信賴、安全且透明的政策，以發展成一個活躍而平等的網路社群。Meta 尚未回應此報導。

Meta(META-US) 股價周五 (14 日) 下挫 1.45% 至每股 308.87 美元，遜於大盤標普 500 指數的下跌 0.1%，和那斯達克的下跌 1.1%