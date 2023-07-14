才剛火熱上架 Threads用戶成長、參與度出現下滑

Meta 上周推出全新社群平台 Threads，上線僅短短五天，註冊數就突破 1 億人次，成為成長最快的社群應用之一，然而分析機構 Sensor Tower 和 Sametimeweb 數據顯示，相較於上架之初的火熱表現，Threads 本周的用戶成長和參與度已大幅下滑。

Sensor Tower 董事總經理 Anthony Bartolacci 向 CNBC 表示，Threads 的推出確實造成了轟動，或至少打破了 Sensor Tower 的模型。「過去十幾年來，Sensor Tower 持續計算 App 的安裝次數，Threads 上線後前 72 小時的表現確實無人能敵。」

儘管如此，Bartolacci 引用 Sensor Tower 的數據指出，Threads 上線以來的用戶參與度已大幅下滑，本周二 (11 日) 和周三 (12 日)，平台每日活躍用戶數已較上周六 (8 日) 同期下滑約兩成，用戶使用時間下滑五成，從 20 分鐘減少到 10 分鐘。

Bartolacci 表示，這些初步回報表明，即使 Threads 在推出期間造成轟動，想要在多數用戶的社群網路日常中占有一席之地，仍是一場硬戰。

Similarweb 的數據也反映類似趨勢。截至周一 (10 日)，全球 Android 智慧手機上的 Threads，每日活躍用戶數已較 7 月 7 日的高峰下滑至少 25%，使用時間也減少一半以上，美國用戶平均在 Threads 上花費的時間，從 7 月 6 日的約 20 分鐘，到 7 月 10 日減少至約 8 分鐘左右。

Sameweb 資深經理 David Carr 表示：「我們確實觀察用戶參與度在周末出現下滑，我們周一時預估，Android 上的 Threads 活躍用戶有 3660 萬。雖然剛開始對這款 App 的興趣濃厚，但並非每個用戶都像造訪其他社群應用一樣那麼常使用 Threads。」

自 7 月 5 日首度亮相以來，Threads 因爲與 Instagram 的高度整合、演算法推薦以及廣告商的樂觀情緒，在全球掀起浪潮。《The Verge》援引公司內部數據指出，才上架短短一天，Threads 用戶就已發布超過 9500 萬條串文並給出 1.9 億個讚。

不過，目前 Threads 仍在發展初期，隨著用戶持續探索新的服務、評估使用上的合適程度，剛上架時的熱潮勢必會有所降溫。

Carr 並指出，Threads 的一些參與度似乎是直接來自推特。在 Threads 火熱上架的前幾天，也就是上周四和周五，推特的網路流量較前一周下滑約 5%，這雖然只是初步指標，但確實表明 Threads 有潛力從推特那裡吸收使用量。