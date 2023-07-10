上線5天 Threads用戶數突破1億 推特同期流量「躺平」

自 Meta (META-US) 上周推出 Threads 以來，註冊量已超過 1 億。在此同時，推特 (Twitter) 的用戶流量有所放緩。

Threads 上周三 (5 日) 在美國推出，Instagram CEO 摩塞利 (Adam Mosseri) 等 Meta 高管將其吹捧為「從未真正擁抱 Twitter」的社群更積極的「公共廣場」。以目前情勢來看，用戶似乎同意這種說法。

Meta CEO 查克伯格貼文指出，「周末註冊量達到 1 億。這主要是有機需求，我們甚至還沒有展開很多促銷活動。不敢相信只不過 5 天而已！」

Twitter 似乎受到打擊。Cloudflare CEO 普林斯 (Matthew Prince) 周日 (9 日) 在推特上分享了一張螢幕截圖，顯示該平台上的流量正在「躺平」。

Threads 的蓬勃發展得益於它與現有社交網絡 Meta 的 Instagram 的聯繫。用戶可以使用 Instagram 上現有帳號進行註冊，並可以在其他人註冊該應用時保留一些追隨者。

Threads 達到 1 億里程碑的速度甚至比 OpenAI 的生成式聊天機器人 ChatGPT 還要快。ChatGPT 花了兩個月才讓用戶數超過 1 億。

該應用程式還有很大的發展空間，因此尚未在歐洲推出。摩塞利表示，歐洲仍有一些複雜的監管問題需要解決。如果 Threads 能夠保留其用戶群，它可能成為推特真正的競爭對手。去年夏天，推特在還是上市公司的最後一季財報中報告，可貨幣化的每日活躍用戶接近 2.38 億。

推特老闆馬斯克 (Elon Musk) 似乎也已對 Threads 感到一些擔憂，他的長期律師史皮羅 (Alex Spiro) 寫信給 Meta，指責該公司「非法盜用」商業機密。