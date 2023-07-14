〈財報〉富國銀行上季淨利年增近6成 上調全年淨利息收入預期

富國銀行（Wells Fargo & Co.）周五（14 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，與其他同行一樣受惠美國聯準會（Fed）升息推動，上季淨利飆升近 6 成，同時也上調今年全年淨利息收入（NII）預期，激勵該行盤前股價上漲近 4%。

截稿前，富國銀行 (WFC-US) 周五盤前股價上漲 3.66%，每股暫報 45.31 美元。

根據財報，富國銀行第二季（截至 6/30）營收年增 20% 至 205.3 億美元，高於華爾街分析師預估的 201.2 億美元；經調整後每股獲利年增 67% 至 1.25 美元，優於預期的 1.16 美元，淨利年增 57% 至 49.38 億美元。

值得注意的是，富國銀行上季 NII 年增 29% 至 132 億美元，主因是受惠 Fed 抑制通膨的升息措施，進而提高銀行的借貸成本。

另外，富國銀行上季貸款損失撥備為 17 億美元，高於分析師預期，其中包括與商辦貸款相關的準備金。近幾個月來，投資人一直在留意商業地產，該行曾在 5 月警告，商辦領域可能出現虧損。

該行上季支出總額達 130 億美元，高於市場預期，同時將不計經營虧損的全年非利息支出預期上調至 510 億美元，理由是在員工流失率下降的情況下進行人員裁撤，可能導致資遣費相關成本上升。

存款方面，富國銀行的存款水準仍在 Fed 規定的資產上限之下，將其規模限制在 2017 年底的水準，第二季末資產總額為 1.9 兆美元，低於去年同期。

展望未來，富國銀行預估今年全年 NII 將成長約 14%，高於此前預估的 10% 增幅。富國銀行執行長 Charlie Scharf 聲明表示，受惠利率提高，NII 表現持續強勁，但仍聚焦在支出方面的控制。

Scharf 也說，美國經濟表現持續優於許多人的預期，不過預料市場將出現更多疲軟，只是還需要一段時間才會顯現出來。

