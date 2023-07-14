〈美股早盤〉美銀行股Q2業績報喜 主要指數開高

美國銀行股第二季財報表現亮眼，美股主要指數周五（14 日）開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.2%。

美股周五開盤前，摩根大通 (JMP-US)、富國銀行(WFC-US)、貝萊德(BLK-US)、花旗(C-US) 陸續公布第二季財報，皆繳出亮眼的成績單，替財報季帶來不錯開局，同時也凸顯美國經濟的韌性。

值得注意的是，摩根大通營收年增逾 3 成遠超分析師預期、上季淨利年增狂飆近 7 成，而富國銀行上季淨利也飆升近 6 成，兩家銀行同時上調今年全年淨利息收入（NII）預期，股價也受激勵走高，成為領跑銀行股的資優生。

MSCI 全球股指在過去 5 個交易日上漲 3.5%，創下去年 11 月以來的最大漲幅。本周債券價格也有所攀升，而對短期政策變動最敏感的美國兩年期公債利率下跌了多達 30 個基點。

另外隨著投資者接受風險，多種貨幣兌美元走高，外界質疑美元目前是否處於持續拋售狀態。

看漲交易反映出，人們希望美國正朝著「金髮女孩情景」(Goldilocks scenario) 發展，即通膨迅速緩解同時經濟避免衰退。不過可以肯定的是，美國聯準會（Fed）仍有可能在本月晚些時候上調基準利率，央行官員繼續警告，此後可能仍有必要升息不止一次。

截至台北時間周五（14 日）21 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 3.74%，至每股 111 美元

加密貨幣交易所 Coinbase Global 昨日收漲 24.49%，創 2022 年 5 月以來的最高收盤價，自去年 12 月以來的漲幅超過 200%。美國紐約南區的一名法官昨日裁定瑞波幣「從表面上看不一定是證券」，該裁決可能使加密貨幣免受證券類型的監管。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 1.19%，至每股 126.02 美元

Alphabet 旗下 Google 對其人工智慧（AI）聊天機器人 Bard 進行了版本更新，將支援更多種語言，同時擁有圖像分析功能。此外 Google 宣布，將向歐盟和巴西的更多使用者開放 Bard 服務，這是該產品發布以來最大規模的擴張。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.31%，至每股 347.13 美元

根據外媒報導，微軟和動視暴雪 (ATVI-US) 考慮放棄英國雲端遊戲業務的部分控制權，以安撫監管機構，讓他們能在交易截止日前順利完成併購。據悉，兩家公司仍有可能趕在 7 月 18 日交易截止日前達成這筆交易，一旦成真，這將是遊戲業史上最大規模的收購案。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月進口物價指數月率報 - 0.2%，預期 - 0.1%，前值 - 0.4%

美國 6 月進口物價指數年率報 - 6.1%，預期 - 3.6%，前值 - 5.9%

美國 6 月出口物價指數月率報 - 0.9%，預期 - 0.2%，前值 - 1.9%

美國 6 月出口物價指數年率報 - 12.0%，預期 - 11.1%，前值 - 10.1%

美國 7 月密大消費者信心指數初值預期 65.5，前值 64.4

華爾街分析：

美銀策略師表示，隨著今年下半年頑強通膨和 Fed 強硬政策的風險籠罩市場，投資人將大量資金投入股市，美銀做空美股的時機已經成熟，將在 8 月底或 9 月初做空風險資產。

目前全球股市的反彈表明，通膨和經濟衰退風險已被拋在腦後。但高盛的策略師則持更為懷疑的態度。該行策略師表示，美國經濟衰退的風險仍然很高，通膨可能從現在開始變得更加棘手，並引發央行的鷹派意外。